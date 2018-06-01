سخر الكاتب القطري المعروف ومساعد رئيس تحرير صحيفة “الوطن” القطرية، عبد الرحمن القحطاني، من وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بعد تغريدته عن قناة “الجزيرة” وزعمه فيما اعتبره تحليل للأزمة بعد مرور عام أن إعلام السعودية تفوق عليها.

وقال “القحطاني” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) سخر فيها من رجل محمد بن زايد المقرب:”تحليل ” سطحي ” فارغ من وزير بعقلية ذبابة الكترونية .!!”

تحليل ” سطحي ” فارغ

من وزير بعقلية ذبابة الكترونية .!! https://t.co/7zbsOzADVW — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) ١ يونيو ٢٠١٨

وكان الوزير الإماراتي وفي محاولة منه لحفظ ماء وجه قادة الحصار بعد مرور ما يقارب العام على الأزمة الخليجية وفشل مخططاتهم ضد قطر على كافة الأصعدة، قد خرج ليزعم أن ملخص الأزمة إعلاميا هو انتصار “تويتر السعودية” على قناة “الجزيرة” القطرية التي أربكت قادة الحصار وتسببت في أزمة كبيرة لهم.

وقال “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) زاعما ما نصه:”الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك.”

الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 1, 2018

وقوبلت تغريدته المنافية تماما للواقع بسخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين هاجموه بشدة وأكدوا أن قناة “الجزيرة” وقفت كـ”اللقمة في الزور” لقادة الحصار وسببت لهم أزمة كبيرة، بدليل وضع مطلب إغلاقها على رأس مطالب دول الحصار.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.