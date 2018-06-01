في تصعيد جديد للخلاف بينهما، تقدمت الفنانة الكويتية حياة الفهد بشكوى لنيابة الجرائم الإلكترونية ضد الفنان ونقيب الممثلين طارق العلي، وذلك على إثر انتشار تسجيل صوتي لـ”العلي” يتطاول فيه على “الفهد” بألفاظ عنصرية.

وتقدمت الفنانة حياة الفهد بالشكوى عن طريق مكتب باقر والواوان بتهمة السب والقذف ونعتها بألفاظ مسيئة لها ولأسرتها.

#حياة_الفهد تشكو لنيابة الجرائم الالكترونية #طارق_العلي لقيامه بالاساءة لها ونعتها بألفاظ مسيئة لاسرتها إثر التسجيل الصوتي المنتشر بوسائل التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/yH8t6F8ySK — حياد (@7eyad) ٣١ مايو ٢٠١٨

وكان ناشطون قد تداولوا على نطاق واسع مقطع تسجيلي مسّرب بصوت الفنان الكويتي طارق العلي، يشتم فيه الفنانة حياة الفهد وإبنتها، مستخدماً عبارات مسيئة وعنصرية.

وبدا طارق العلي في التسجيل الصوتي وهو يسخر من الفنانة القديرة حياة الفهد، كما شتم إبنتها مهندسة الديكور واصفاً إياها بـ “الغبية السوداء”.

وعن حياة الفهد قال “أنت عايشة معنا. لو تسكتين”.

يشار إلى أنه لازال خلاف الفنانة حياة الفهد والفنان طارق العلي يلقي بظلاله على الساحة الفنية بالكويت خصوصاً وأن سبب الخلاف بينهما يرجع إلى أكثر من عام عندما شن طارق العلي هجوماً كبيراً على المعهد العالي للفنون المسرحية على خلفية قرار اتخذ بمنع الطلاب من التمثيل.

بينما دافعت الفنانة حياة الفهد عن القرار ما أثار حفيظة طارق ونشب بينهما خلاف كبير بتصريحات متبادلة عبر مختلف وسائل الإعلام، تخلله أكثر من اعتذار قدمه العلي إلى الفنانة حياة الفهد .