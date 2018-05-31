أشادت وسائل إعلامية إسرائيلية عديدة بتصريحات الإعلامي السعودي المتصهين ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتجية والقانونية في جدة السابق الذي لم يترك مناسبة لها علاقة بالقضية الفلسطينية منذ قدوم ولي العهد إلا واستغلها للإشادة بالكيان الصهيوني ووصف حركات المقاومة بالإرهابية.

 

وأشار موقع “” في تقرير له أن زيارة “الحكيم” لإسرائيل في عام 2016 في إطار بعثة سعودية برئاسة الجنرال السعودي وعراب ، مثنيا على دعوته لفتح سفارة إسرائيلية في .

 

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى رد رئيس دولة الكيان، رؤوفين ريفلين على تغريدة كتبها “الحكيم” حول قدسية القدس لدى الأديان الثلاث، بالعبريةوالتي قال فيها: “أتمنى أن نلتقي يوما في القدس”.

من جانبه، تطرق معهد “ميمري” الإسرائيلي إلى آراء الإعلامي السعودي “الحكيم” مشيدا بتغريدته حول فتح السفارة الإسرائيلية في السعودية، مشيرا إلى أن الحكيم يعرب عن مصلحة مشتركة بين العالم العربي وإسرائيل للعمل ضد التهديد الإيراني، موضحا أن أرائه تستند إلى الادعاء أن التطبيع مع هو مصلحة العالم العربي أولا، مشيدا بشجاعته في إبراز رأيه والتعبير عن موقفه بشكل علني.

 

أما موقع صحيفة “إسرائيل اليوم” فقد نشر تقريرا خصصه للإشادة بتصريحات “الحكيم”، مؤكدا أن تصريحاته هذه تأتي على خلفية تغيير النظام في السعودية، خاصة في إعقاب تولي محمد بن سلمان، ابن ال32 عاما، منصب ولي العهد.

 

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن الإعلام الأمريكي أن ابن سلمان ينوي تغيير الشرق الأوسط على نحو كبير، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.