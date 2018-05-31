“ترامب يشارك صورة لاجتماع عظيم مع كيم كاردشيان في المكتب البيضاوي لمناقشة إصلاح نظام السجون والعفو عن مدانة لأول مرة بتجارة المخدرات والتي قضت 21 عامًا خلف القضبان” .. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرًا حول احتفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللقاء الذي جمعه بنجمة تليفزيون الواقع في البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن ترامب شارك صورة لكاردشيان في البيت الأبيض بعد “اجتماع عظيم” معها لمناقشة إصلاح نظام السجون والعفو عن سجينة أدينت بتجارة المخدرات.

وعبر ترامب عن سعادته باللقاء في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “لقد عقدت اليوم اجتماعا رائعا مع كيم كارداشيان، وتحدثنا عن إصلاح السجون وإصدار الأحكام”.

وقضت نجمة تليفزيون الواقع ساعة في البيت الأبيض أمس الأربعاء في اجتماع مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي والذي تضمن حديثا مع ترامب حول جدتها أليس جونسون التي تقضي عقوبة السجن.

وصدر حكم بسجن جدة نجمة تليفزيون الواقع مدى الحياة في 1996 لإدانتها بتجارة المخدرات وغسيل الأموال بعد أن شهد 15 من شركائها ضدها لتسقط التهم عنهم على الرغم من دورها الصغير في الحادث وكونها أول جريمة لها.

وعقب الاجتماع كتبت كاردشيان في حسابها على تويتر :” أود أن أشكر الرئيس ترامب على وقته مساء اليوم. أملنا هو ان يصدر الرئيس عفوا عن أليس جونسون التي تقضي حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جريمة مخدرات خالية من العنف لأول مرة”.

كانت قصة جونسون قد تصدرت المانشيتات والعناوين الرئيسية في أمريكا العام الماضي حينما كتبت كاردشيان عدة تغريدات بشأنها إلى متابعيها البالغ عددهم 60 مليون شخصًا.

وتضمنت التغريدات التماس يطالب بالإفراج عن جونسون، وهو ما وقع عليه أكثر من 260 ألف شخص.

وكانت كارداشيان قد وكلت في وقت سابق محاميها الشخصي برفع قضية يلتمس فيها الإفراج المشروط عن جدتها البالغة من العمر 62 عاما، وقدمت كارداشيان أوراق القضية لمكتب ترامب للاطلاع عليها.

وعملت جونسون كوسيط بين تجار المخدرات لنقل رسائلهم، ولكنها ادعت أنها لم تبع المخدرات أبدا، خلال عملها.

المصدر: مصر العربية