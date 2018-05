في إشارة للسعودية والإمارات، اقترحت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس إرسال نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارديشيان لكلا الدولتين من أجل التوسط للإفراج عن معتقلي الرأي.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تدوينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد فيها بلقائه من “كارديشيان” وتباحثه معها إصلاح أوضاع السجون:” وترمب يبدو انه استجاب.ربما نرسلها للتوسط للافراج عن معتقلي الرأي بسجون الانظمة الصديقة لترمب؟علما ان هؤلاء اصلا أبرياء اعتقلوا فقط لانهم ادلوا برأيهم وليس لانهم تاجروا بالكوكايين!!”.

— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 31, 2018

واستقبل “ترامب” مساء الأربعاء في البيت الأبيض نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارديشيان، في إطار حملة تتعلق بإصلاح السجون في البلاد تتبنها كيم كارديشيان منذ مدة.

وناقش الطرفان واقع السجون الأمريكية في الفترة الأخيرة. وعلى هامش اللقاء غرد ترامب قائلا: “كان لقاء هاما مع كيم كارديشيان اليوم وتحدثنا عن إصلاح السجون وأحكام العقوبات”.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018