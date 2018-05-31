في إشارة للسعودية والإمارات، اقترحت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس إرسال نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارديشيان لكلا الدولتين من أجل التوسط للإفراج عن معتقلي الرأي.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تدوينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد فيها بلقائه من “كارديشيان” وتباحثه معها إصلاح أوضاع السجون:” وترمب يبدو انه استجاب.ربما نرسلها للتوسط للافراج عن معتقلي الرأي بسجون الانظمة الصديقة لترمب؟علما ان هؤلاء اصلا أبرياء اعتقلوا فقط لانهم ادلوا برأيهم وليس لانهم تاجروا بالكوكايين!!”.

وترمب يبدو انه استجاب.ربما نرسلها للتوسط للافراج عن معتقلي الرأي بسجون الانظمة الصديقة لترمب؟علما ان هؤلاء اصلا أبرياء اعتقلوا فقط لانهم ادلوا برأيهم وليس لانهم تاجروا بالكوكايين!! https://t.co/71WH9xd0eB — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 31, 2018

واستقبل “ترامب” مساء الأربعاء في البيت الأبيض نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارديشيان، في إطار حملة تتعلق بإصلاح السجون في البلاد تتبنها كيم كارديشيان منذ مدة.

وناقش الطرفان واقع السجون الأمريكية في الفترة الأخيرة. وعلى هامش اللقاء غرد ترامب قائلا: “كان لقاء هاما مع كيم كارديشيان اليوم وتحدثنا عن إصلاح السجون وأحكام العقوبات”.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

يأتي ذلك متزامنا مع إصدار محكمة استئناف أبوظبي الأربعاء حكما بسجن الناشط الحقوقي أحمد منصور 10 سنوات وتغريمه مليون درهم إماراتي (350 ألف دولار)؛ بزعم التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت السلطات الإماراتية في 20 مارس/آذار 2017 أحمد منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، دأب على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006.

وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة فيما وصفتها “الجرائم”، وحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو ما يؤكد أن تهمة “منصور” هي التعبير عن الرأي الذي تقدمه أجهزة الأمن على أنها تهمة “أمن دولة”.

وفي نفس السياق، قضت محكمة سعودية بسجن الأكاديمي السعودي الدكتور محمد الحضيف 5 سنوات، بتهمة التعدي على دول صديقة، في إشارة للإمارات ومصر.

ونقلت “الجزيرة” عن مصدر حقوقي قوله، إن المحكمة السعودية أغلقت حساب “الحضيف” على “تويتر” بعد تغريده ضد الإمارات ومصر.

وأشار المصدر إلى أن الحكم يتضمن أيضا منع الكاتب السعودي من السفر لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة سجنه.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت “الحضيف” بعد عودته من تركيا إلى المملكة في 19مارس من العام الماضي.