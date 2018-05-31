استمرارا في حالة الذلة والهوان التي أصبح يعيشها غالبية الشيوخ والدعاة السعوديين وتحويلهم لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لمنافذ إعلانية على غير الغرض الذي أنشأوها لأجله، لم يكتف السابق ومسجد المحيسن حاليا بتقديمه الإعلانات لعيادات الأسنان وأعشاب التخسيس، ليقوم بنشر فيديو إعلاني جديد لشركة متخصصة في صناعة السجاد.

 

ونشر الداعية السعودي عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يعلق فيه بصوته على منتجات الشركة من السجاد، معلقاه عليه بالقول:” #القفاري اسم كبير بعالم السجاد وفرش المساجد ؛ اجود الخامات والخيوط وتصاميم تميزت بها .. بأسعار مناسبه ومنافسة”، مرفقا بها أرقام الهواتف الخاصة بالشركة.

 

وكالعادة، لم يتقبل المغردون أسلوب “الكلباني” الذي حول حسابه لوكيل إعلاني، ففي الوقت الذي اعترض فيه البعض على هذا الأسلوب وعبروا عن موقفهم بقوة، قام مغردون آخرون بالتعليق بسخرية على ما قام إمام الحرم بطرحه عبر حسابه على “تويتر”.