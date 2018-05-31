استمرارا في حالة الذلة والهوان التي أصبح يعيشها غالبية الشيوخ والدعاة السعوديين وتحويلهم لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لمنافذ إعلانية على غير الغرض الذي أنشأوها لأجله، لم يكتف إمام الحرم السابق ومسجد المحيسن حاليا عادل الكلباني بتقديمه الإعلانات لعيادات الأسنان وأعشاب التخسيس، ليقوم بنشر فيديو إعلاني جديد لشركة متخصصة في صناعة السجاد.

ونشر الداعية السعودي عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يعلق فيه بصوته على منتجات الشركة من السجاد، معلقاه عليه بالقول:” #القفاري اسم كبير بعالم السجاد وفرش المساجد ؛ اجود الخامات والخيوط وتصاميم تميزت بها .. بأسعار مناسبه ومنافسة”، مرفقا بها أرقام الهواتف الخاصة بالشركة.

وكالعادة، لم يتقبل المغردون أسلوب “الكلباني” الذي حول حسابه لوكيل إعلاني، ففي الوقت الذي اعترض فيه البعض على هذا الأسلوب وعبروا عن موقفهم بقوة، قام مغردون آخرون بالتعليق بسخرية على ما قام إمام الحرم بطرحه عبر حسابه على “تويتر”.

شيخ عادل ،

أنتم أيها المشائخ تابعوكم الناس لمقاصد دينية في المقام الأول ،

فيُفترض ألّا تجعلوا ماأصله ديني سبيلاً لمكاسب تجارية ،

هو حسابك وأنت حرّ ياشيخ ،

ولكنه مجرد بَوْح ، — لمّاح (@LAMMMAH) May 31, 2018

ياحالتك الله يعينك على مابلاك — abdulaziz (@bughanim83) May 31, 2018

الشيخ عادل رجع مسوق — أبو اصيل (@uq0k3I1YtFiiV1i) May 31, 2018

شو مال المشايخ واحد مع الفراخ واحد مع السجاد. — عبدالمحسن (@ab2017_d) May 31, 2018

لو اكلت فراخ الوطنية واستعملت شاي التنحيف وصليت على سجاد القفاري ..رمضانك غير هاي السنة — ابو عمر (@nightwi14267171) May 31, 2018

مايليق بك ياشيخ تسوي دعايات ،،، خل عنك — وفا المدينة (@wf_z) May 31, 2018

الظاهر منتشر فكر اسلامي جديد او بدايه انتشار فكر اعلانات ودعايه لاخوك المسلم وترك ماهو اكثر مما يفيد المسلمين اللهم عافنا في ديننا . — مراح ابوراس (@abo_m_alsaqabi) May 31, 2018