تطبيقا للمثل المصري القائل “اللي استحوا ماتوا”، أعرب رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن عدم تأثره بوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له بالحيوان، مؤكدا بأن الامر لم يحرك مشاعره، بحسب قوله.

وقال الأسد، في مقابلة له مع قناة “روسيا اليوم”: “هذه ليست لغتي ولذلك لا أستطيع استعمال لغة مماثلة، هذه لغته وهي تمثله، لدينا قول معروف وهو أن الكلام صفة المتكلم، وهو بهذا الحديث يتحدث عن نفسه”.

وأضاف: “في كل الأحوال هذا الكلام لم يحدث أي تأثير في نفسي، الشيء الوحيد الذي يؤثر فيك هو حديث الأشخاص الذين تثق بهم، الأشخاص المتوازنون، العقلاء، اللبقون، الأخلاقيون”، موضحاً: “شخص مثل ترامب لا يحرك أي مشاعر بالنسبة لي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حمل روسيا وإيران مسؤولية دعم الأسد، واصفاً إياه بـ “الحيوان”، وتوعده بدفع “ثمن باهظ”.

وأتى ذلك عقب هجوم كيميائي على مدينة دوما، في أبريل الماضي، في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، ما أودى بحياة العشرات وإصابة المئات، وفق منظمات حقوقية.