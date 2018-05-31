في خطوة أثارت موجة من الغضب على موقع التدوين المصغر “تويتر” أصدرت وزارة النفط العمانية قائمة أسعار جديدة شملت ارتفاعا في أسعار المشتقات البترولية الخاصة بشهر يونيو/حزيران.

 

قائمة الأسعار الجديدة تسببت بموجة غضب عارمة على موقع “تويتر” ضد  وزارة النفط، حيث طالب البعض بإقالته، من خلال مشاركتهم في هاشتاق:” ” الذي احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في السلطنة.

المشاركين في الهاشتاج اعتبروا أن غلاء أسعار الوقود في هذه المرحلة هو “ظلم” بكل المقاييس، مشيرين بأن المواطن الفقير سيعاني الكثير من هذا الرفع، في حين اعتبر آخرون أن ارتفاع الاسعار وتوقف التقيات وارتفاع نسبة البطالة قنبلة توشك على الانفجار.

وكانت قد اعتمدت تحرير أسعار الوقود اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية شهرية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.