في خطوة أثارت موجة من الغضب على موقع التدوين المصغر “تويتر” أصدرت وزارة النفط العمانية قائمة أسعار جديدة شملت ارتفاعا في أسعار المشتقات البترولية الخاصة بشهر يونيو/حزيران.

قائمة الأسعار الجديدة تسببت بموجة غضب عارمة على موقع “تويتر” ضد وزارة النفط، حيث طالب البعض بإقالته، من خلال مشاركتهم في هاشتاق:” #تسعيره_الوقود_يونيو” الذي احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في السلطنة.

المشاركين في الهاشتاج اعتبروا أن غلاء أسعار الوقود في هذه المرحلة هو “ظلم” بكل المقاييس، مشيرين بأن المواطن الفقير سيعاني الكثير من هذا الرفع، في حين اعتبر آخرون أن ارتفاع الاسعار وتوقف التقيات وارتفاع نسبة البطالة قنبلة توشك على الانفجار.

من أكثر الأمور سوءا أن يشعرالمجتمع بأن حكومته تستهلك جيبه وتنتزع قوت يومه!

وفي المقابل الترقيات متوقفة!والرواتب لاتكفي!

وتكدس الآلاف دون عمل!

الحياة أصبحت صعبة!

وارتفاع الأسعار كحطب نار لاترحم!

فلاتفقدوا حب شعب هو السد المنيع للوطن ونعيمكم أمام كل غدار لئيم!#تسعيره_الوقود_يونيو pic.twitter.com/puPuAm5dSz — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) May 31, 2018

إرتفاع الأسعار + توقف الترقيات + بطالة الخريجين = 💣#تسعيره_الوقود_يونيو — kamelalmoqbali (@kamelalmoqbali) May 31, 2018

اللي راتبه ما يتجاوز ٣٠٠ريال وبترول سيارته شهريا فوق ١٠٠ريال بالله عليكم من يقدر يعيل أسرة في هذا الزمن بأقل من ٢٠٠ ريال.

يجرب الوزير يعيش بأقل من ٢٠٠ريال ف الشهر ويخبرنا قيمة الشوارمة مأثرة مع غلاء المعيشة ولا ما مأثرة. #تسعيره_الوقود_يونيو — فَــاطِــمَــةُ🇴🇲 (@cloud_550) May 31, 2018

هذه التسعيرة لاتؤثر على الوزير ولا تؤثر على وكيل الوزارة ولا تؤثر على المنتفعين الذين لديهم بطاقات بترول مجانية . وحده المواطن الفقير البائس تتكالب عليه المحن. هذا المواطن الذي لايمنح عيديات ورمضانيات منذ امدٍ وهو يتوجع فأتقوا الله فيه أيها المسؤولين#تسعيره_الوقود_يونيو — عبدالعزيز العميري (@lasthope2020) May 31, 2018

#تسعيره_الوقود_يونيو وصلنا لمرحلة لم نعد نبحث عن الأكثر عدلاً ولكن على الأقل ظلماً ..! اتقوا الله في #المواطنين البسطاء . — سلطان الريسي (@NRDzajldtoX9oIA) May 31, 2018

أطالب باأستقاله وزير النفط ووكيله.ونقول لهم جزاكم الله خير وفيتم وإعطاء الحقيبة الوزارة لمن هم اكفى في الدولة

١-نحن شعب ٤ملاين والبترول والغاز وكافة المشتقات ليس لها داعي للرفع وكسر ظهر المواطن

٢-بلادها فيها خيرات انعم الله بها عليناوحبانا بها لاتعدولا تحصى

#تسعيره_الوقود_يونيو — هلال العولقي🇴🇲 (@hilal_aloulaqi) May 31, 2018

#تسعيره_الوقود_يونيو👈🏻 تجديد الدعاء للفاسدين المفسدين ف الدوله 🤲🏻 🤲🏻*اللهم في هذا اليوم المبارك نسألك من كان سببا في هذا الضيم وهذه الازمه التي نحن فيها في عمان ومن اكل اموال الدوله بغير حق أن تنزل عليه غضبك وسخطك ولاتبارك في ماله ولا في حاله اللهم لاتجعل له الراحه في نومه — الرواحي (@rmrdKO0dBMoXri3) May 31, 2018

#تسعيره_الوقود_يونيو

للأسف بعد سنين قريبه سوف تختفي الطبقة المتوسطة و يبقى الاغنياء و الفقراء 💔 — غسان 🇴🇲 (@4TB5MyrhbUwWJDc) May 31, 2018

وكانت سلطنة عمان قد اعتمدت تحرير أسعار الوقود اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية شهرية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.