أعربت الكويت عن أملها أن تنهي القمة الخليجية الأمريكية في سبتمبر/ أيلول المقبل الخلاف الخليجي، مؤكدة أن الأزمة لن تطول أكثر من ذلك، ومصيرها الحل بحكمة قادة دول مجلس التعاون.

وجدد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، التأكيد على أهمية الكلمة التي ألقاها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في حفل افتتاح القاعة الكبرى في وزارة الخارجية يوم الأحد الماضي، مؤكدا أن هناك جهودا ومحاولات تهدف إلى تحريك الأوضاع المتعلقة بالأزمة الخليجية سواء من قبل الكويت أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وآخر هذه الجهود الرسالة السامية من سمو أمير البلاد إلى أشقائه في الدول الأربع”، وذلك وفقا لصحيفة “السياسة” الكويتية.

وعن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للكويت وما إذا كانت مباحثاته مع أمير الكويت قد تطرقت إلى الأزمة الخليجية التي مر عليها عام، أوضح الجار الله أن “هذه الزيارة أخوية تتم في شهر رمضان سنويا ولا جديد في الأزمة”، متمنيا طي صفحتها في القمة الأمريكية الخليجية في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد على أن “الوساطة الكويتية قائمة ولن تتوقف وهناك جهود مستمرة وآخرها الرسائل السامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى اشقائه في الدول الأربع بهدف تحريك الأوضاع، كما ننظر بتفاؤل إلى القمة الخليجية الأمريكية لتحقيق دفعة قوية ومهمة جدا لاحتواء هذه الأزمة”.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى مساء الاثنين الماضي، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر دسمان بالعاصمة الكويت.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، تبادل الأميران، في بداية اللقاء، التهاني بمناسبة شهر رمضان، كما بحثا السبل الكفيلة بدعم العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين. وجرت مناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.