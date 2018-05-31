في واقعة أثارت استهجان الكثير من المغردين، تصدرت صور الأميرة هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز نجلة الملك السعودي الراحل “عبد الله” غلاف مجلة “فوغ” الفرنسية المتخصصة بالموضة.

الاستهجان والاستغراب من ظهور الأميرة ليس بسبب ظهورها في المجلة وإنما جاء بسبب محاولتها نسب جهد الحقوقيات اللاتي تعرضن للاعتقال الخاص بالدفاع عن حق النساء بقيادة السيارات لنفسها.

ووفقا للصور المنشورة، قد ظهرت الأميرة “هيفاء” بتبرج كامل وبلا حجاب وفي أوضاع مختلفة، في حين برزت الصورة الرئيسية وهي تجلس خلف مقود سيارة، في إشارة إلى قرب موعد السماح للنساء بقيادة السيارة.

من جانبهم، وجه المغردون انتقادات حادة للأميرة، حيث استنكرت العديد من الفتيات ظهور بهذا الشكل في حين كانت الدولة تراقب الشعب من خلال الشرطة الدينية، في حين وجه آخرون انتقادات لمحاولتها نسب مجهود ليس لها، كونها لم تكن يوما من الداعين لقيادة السيارات.

يغصبونا بالحجاب وناسيين بناتهم — وحـيّ (@_09freedom) May 30, 2018

سنين مسلطين علينا الشرطة الدينية هيئة الارهاب الديني وخانقينا بتشددهم وعيب وحرام وبناتهم ماخذين راحتهم وفالينها!!!!

تخيلوا وحده تصور كذا في السعودية؟؟؟https://t.co/1aEwd0HeuL — njma ✍🏻 (@8freesouls) May 30, 2018

بس حرام هاذي الاميرة ما طالبت ولا شيء وفجأة تنحط صورتها وكأن القيادة كانت بسببها معليه اميرة والنعم فيها ولكن غير مقبول صراحة تسرق الاضواء — Fahad ~▪ (@fahd_q4) May 31, 2018

ماشفتها ولا مره تطالب بالقياده بس وقت الاحتفال كلهم حاضرين ماشاء الله — ندو الروقي (@lshlshlsh12) May 30, 2018

مفروض يحطوا صور الي راحت أعمارهم قبل ما يسمحوا بالقيادة — Athena 𓂀 (@Caduceus_2) May 30, 2018

وينها يوم اننا كنا نطالب ؟! — |Roxy.x| (@h_XDsweet) May 30, 2018

وكانت السلطات السعودية، قد رفعت مطلع العام الجاري، حظرا كان مفروضا على قيادة المرأة للسيارة في المملكة منذ عقود، ليسمح لها بذلك في 24 من يونيو/حزيران المقبل، وذلك ضمن خطة الإصلاح التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت، منذ منتصف مايو/آيار الجاري، 11 من أبرز المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة على الأقل، وأطلقت السلطات لاحقا سراح عائشة المانع، وحصة الشيخ، ومديحة العجروش، وولاء آل شبر، ومن بين المحتجزين حاليا لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومحمد الربيع، وإبراهيم المديميغ.