يتعمد النظام السعودي التنكيل بمعارضيه وتوقيع أقسى العقوبات عليهم بعد اعتقالهم، لإسكات البقية في الخارج وفرض قبضة حديدية على البلاد تمكنه من التصرف كيفما شاء.

ومن ضمن هؤلاء المعارضين الذين اشتد تنكيل “ابن سلمان” بهم مجاملة لأنظمة حليفة له، الكاتب السعودي محمد الحضيف الذي قضت محكمة سعودية بسجنه 5 سنوات، بتهمة التعدي على دول صديقة، في إشارة للإمارات ومصر.

ونقلت “الجزيرة” عن مصدر حقوقي قوله، إن المحكمة السعودية أغلقت حساب “الحضيف” على “تويتر” بعد تغريده ضد الإمارات ومصر.

وأشار المصدر إلى أن الحكم يتضمن أيضا منع الكاتب السعودي من السفر لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة سجنه.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت “الحضيف” بعد عودته من تركيا إلى المملكة في 19مارس من العام الماضي.

وكشفت مواقع إماراتية حينها أن اعتقال “الحضيف” جاء بعد انتقاداته المتكررة للإمارات، في إشارة إلى أن الاعتقال يأتي بناء على شكوى مقدمة من حكومة أبوظبي.

وعُرف “الحضيف” بنقده اللاذع للسلطات الإماراتية لاستضافتها نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، ودعمها لحفتر.

وفي نوفمبر 2017 لفت حساب “ويكليكس الخليج” أنظار نشطاء التويتر، إلى حدوث تغير مفاجئ بحساب الكاتب السعودي “محمد الحضيف” حيث كان حسابه يعج بآلاف التغريدات، ولكن الآن أصبح الحساب يحوي 1582 تغريدة فقط.

ليتضح أن الأمن السعودي الذي يتحكم بحساب “الحضيف” بعد اعتقاله في مطار الرياض قادما من تركيا، قام بحذف آلاف التغريدات من حساب الكاتب المعروف من ضمنها التغريدات المهاجمة لسياسة الإمارات وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد.

يذكر أن “الحضيف” المتخصص في مجال الإعلام، اعتُقل عدة مرات سابقة، على خلفية مطالباته المتكررة بالإصلاح.