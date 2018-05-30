أعلن في مصر، عن وفاة الفنانة مديحة يسري، عمر يناهز (96 عاماً)، بعد معاناة مع المرض في مستشفى المعادي العسكري.

وقضت الممثلة المخضرمة سنوات عمرها الأخيرة تتنقل فوق كرسي متحرك إلى أن ضعفت صحتها ولزمت فراش المرض.

واختيرت مديحة يسري، كواحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.

وتعتبر يسري، بالإضافة إلى فاتن حمامة الممثلتان الوحيدتان اللتان مثلتا مع أربعة من نجوم الغناء في مصر، هم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، ومحمد فوزي، وعبد الحليم حافظ.

ولدت الفنانة الراحلة باسم هنومة حبيب خليل في 1921 وبدأت رحلتها مع السينما بمشهد صامت في فيلم “ممنوع الحب” من بطولة محمد عبد الوهاب عام 1942 قبل أن تحصل على فرصتها الأولى في فيلم “أحلام الشباب” أمام فريد الأطرش وتحية كاريوكا.

قدمت على مدى مشوارها أكثر من 90 فيلما بعضها من كلاسيكيات السينما المصرية مثل “أمير الانتقام” و “حياة أو موت” و”إني راحلة” و”لحن الخلود” و”بنات حواء” و”الخطايا” و”لا تسألني من أنا”و”أيوب”.

وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم الإرهابي عام 1994 أمام نجم الكوميديا عادل إمام.

كما قدمت على شاشة التلفزيون مسلسلات “لؤلؤ وأصداف” و “الرجاء التزام الهدوء” و”وداعا يا ربيع العمر” و”صباح الورد” و”هوانم غاردن سيتي” و”يحيا العدل”.

خاضت عدة تجارب إنتاج سينمائي كان من بينها فيلم “الأفوكاتو مديحة” عام 1950 تأليف وإخراج وبطولة يوسف وهبي و”وفاء للأبد” عام1953 و”قلب يحترق” عام 1959.

واختيرت مديحة يسري عضوا بمجلس الشورى المصري -الذي لم يعد قائما بالوقت الراهن – في أواخر تسعينيات القرن العشرين.

تزوجت مديحة يسري أربع مرات من الملحن والممثل محمد أمين ثم الممثل والمخرج أحمد سالم ثم المغني محمد فوزي وأخيرا الشيخ إبراهيم سلامة راضي.

وفي أواخر 2017، أي قبل الوعكة الصحية التي مرت بها، حلت الفنانة في لقاء تليفزيوني ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، تحدثت فيها عن حياتها الفنية والخاصة.

وقالت يسري في اللقاء إنها انفصلت عن كل أزواجها السابقين بسبب تعرضها للخيانة، مشيرة إلى أنها تحب زوجها السابق المذيع والفنان أحمد سالم، لأنه الوحيد الذي لم يخنها.

وسالم هو أول مذيع مصري بالإذاعة المصرية سنة 1936. وعمل ممثلاً ومنتجًا ومخرجاً وأسس ستوديو مصر ، درس وتدرب على الطيران فأصبح طيارًا ، وتزوج من الفنانة أسمهان، و من مديحة يسري، وكذلك من الراقصة تحية كاريوكا وأمينة البارودي إحدى سيدات المجتمع وقت الثورة وكان صديقًا شخصيًا للملك فاروق.