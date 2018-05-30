قتل شرطي مرور سعودي، بعد تعرّضه للطعن من قبل مجهوليْن، استوليا على سلاحه وهربها بدوريته العسكرية بالقرب من مول قلب الطائف.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية، إنّ الجهات المختصة عثرت على الدورية، بعد أن ترجل منها المهاجمان، ودخلا مركز الحرس الوطني بشارع الستين بالمحافظة، وتبادلا إطلاق النار مع رجال الأمن، وأُصيب أحدهما، وضُبط، وفرَّ الآخر.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُسمع فيه صوت إطلاق نار كثيف، ويُظهر عددا كبيرا من دوريات الشرطة.

ماذا يحدث في مملكة الحزم والعزم ؟

إنه الأمن والأمان في عهد #سلمان #الطايف_الان pic.twitter.com/suAjNdI8ah — عبدالله الوذين (@abqatar) ٣٠ مايو ٢٠١٨

وكان رجل المرور قد تم نقله للمستشفى، وتُوفي متأثرًا بإصابته. فيما أشارت أنباء أولية إلى وقوع إصابات أخرى بين رجال الأمن السعوديين جراء تبادل إطلاق النار مع المهاجميْن.