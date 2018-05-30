قتل شرطي مرور سعودي، بعد تعرّضه للطعن من قبل مجهوليْن، استوليا على سلاحه وهربها بدوريته العسكرية بالقرب من مول قلب .

 

وقالت صحيفة “سبق” ، إنّ الجهات المختصة عثرت على الدورية، بعد أن ترجل منها المهاجمان، ودخلا مركز الحرس الوطني بشارع الستين بالمحافظة، وتبادلا إطلاق النار مع رجال الأمن، وأُصيب أحدهما، وضُبط، وفرَّ الآخر.

 

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُسمع فيه صوت كثيف، ويُظهر عددا كبيرا من دوريات الشرطة.

وكان رجل المرور قد تم نقله للمستشفى، وتُوفي متأثرًا بإصابته. فيما أشارت أنباء أولية إلى وقوع إصابات أخرى بين رجال الأمن السعوديين جراء تبادل إطلاق النار مع المهاجميْن.

 

 