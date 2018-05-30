في واقعة تكشف عن نظرة الإمارات لرمز الشرعية في اليمن، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمرتزقة الإمارات في عدن والمعروفة بقوات “الحزام الأمني” وهي تقوم بحرق صورة الرئيس عبد ربه منصور هادي ردا على إسقاط متظاهرين صور محمد بن زايد ودوسها بالأقدام قبل يومين.

بتوجيهات من قيادات اماراتية في #عدن..

الحزام الأمني بعدن يرد على انزال صور بن زايد بحرق صور الرئيس هادي.. هذا التصرف الاهوج هو الذي يدفع بالشعب لطرد #الامارات..

هادي رئيس شرعي واحترامه جزء من السيادة.

هذا التصرف لن يمر دون عقاب. اين احمد الميسري؟

اين جيش ابين؟

يالثارات هادي pic.twitter.com/J02ZUTXUeH — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) May 30, 2018

وكان ناشطون قد تداولوا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” قبل أيام مقطع فيديو يظهر نفير أهالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في الشوارع ضد الإمارات وسياساتها في اليمن بشكل عام وعدن بشكل خاص.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد أسقط المتظاهرين جميع صورة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والعلم الإماراتي التي كانت تغزو المحافظة.

وأظهر الفيديو قيام المتظاهرين بالدوس على صورة “ابن زايد” والعلم الإماراتي بأقدامهم، في حين قام آخرون بتنفيذ المهمة من خلال سيارته.