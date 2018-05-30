في واقعة تكشف عن نظرة لرمز الشرعية في اليمن، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمرتزقة في عدن والمعروفة بقوات “” وهي تقوم بحرق صورة الرئيس ردا على إسقاط متظاهرين صور ودوسها بالأقدام قبل يومين.

وكان ناشطون قد تداولوا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” قبل أيام مقطع فيديو يظهر نفير أهالي العاصمة  اليمنية المؤقتة عدن في الشوارع ضد الإمارات وسياساتها في اليمن بشكل عام وعدن بشكل خاص.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد أسقط المتظاهرين جميع صورة محمد بن زايد والعلم الإماراتي التي كانت تغزو المحافظة.

 

وأظهر الفيديو قيام المتظاهرين بالدوس على صورة “ابن زايد” والعلم الإماراتي بأقدامهم، في حين قام آخرون بتنفيذ المهمة من خلال سيارته.

 

 

 