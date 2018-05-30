في الوقت الذي يخوض فيه زعيم كوريا الشمالية جهودًا للتقارب مع الولايات المتحدة وجارته الجنوبية؛ لرفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده، نُشرت صورة مسربة أظهرت لحظة بكاء “كيم جونغ أون”.

ونقلت صحيفة “أساهي شيمبون” الحكومية اليابانية عن أحد الموظفين السابقين في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية، قوله: إن الدموع في عيون كيم كانت حزنًا على بطء وتيرة النمو في الاقتصاد الكوري الشمالي.

وعلّقت تقارير صحفية غربية بالقول: إن دموع الزعيم الكوري تشير إلى رغبة كيم في تغيير السياسة الخارجية لبلاده، التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية خانقة أثرت سلبًا على كوريا الشمالية.

ومن المنتظر أن تجمع الزعيم الكوري الشمالي قمة تاريخية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة لبحث الملف النووي لبلاده، ما يمهد لرفع العقوبات كليًا وإنعاش أوضاع بلاده الاقتصادية.