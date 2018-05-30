قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بحبس المطربة بوسي 9 سنوات، لاتهامها في 11 قضية تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد.

وتقدّم دفاع طليق المطربة بمذكرة للرد على طلبات محامي بوسي، بأن الشيكات التي تم التصالح فيها بين الطرفين قديمة، بينما هناك شيكات حديثة لم يتم التصالح فيها، بينما لم تحضر بوسي جلسة المحاكمة اليوم.

وطعنت المطربة بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في قضايا بملايين الجنيهات، بعدما أقرت أن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، أو مضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات، قبل أن يصدر حكم اليوم بالحبس.