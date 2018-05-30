نشر حساب متخصص على موقع التدوين المصغر “تويتر” لنشر الأنشطة الملكية للملك المغربي محمد السادس والعائلة الملكية صورا للملك وهو يقوم بالإشراف شخصيا على عملية إطلاق مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر العاهل المغربي وهو يتفقد المساعدات التي تقرر إرسالها بنفسه ملتقطا صورة تذكارية مع الجنود الذين سيستقلون الطائرة العسكرية التي ستحمل المساعدات ويرافقونها حتى تسليم المساعدات.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، يترأس ويشرف شخصيا ويعطي انطلاقة عملية إرسال مساعدة إنسانية موجهة للشعب الفلسطيني الشقيق King Mohammed VI personally chaired, supervised and kicked off, the operation to deliver humanitarian aid to the brotherly Palestinian people pic.twitter.com/mQFRYbDNzP — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) May 29, 2018

وتشمل المساعدات المقدمة من المملكة المغربية إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية، وتقديم أغطية وكمية من الأدوية الضرورية، وكذا منح مساعدة غذائية من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وسيوفر المستشفى، الذي سيقام بقطاع غزة، خدمات علاجية للفلسطينيين ضحايا الأحداث الأخيرة، وكذلك جميع ساكني القطاع، حيث يشتمل على التخصصات المطلوبة من طرف السكان والمتلائمة مع احتياجاتهم، من قبيل جراحة الشرايين والجهاز الهضمي والعظام وطب الأطفال وأمراض الأدن والأنف والحنجرة وطب العيون، إلى جانب عدد من التخصصات التي يوفرها المستشفى الميداني متعدد التخصصات.

ويضم المستشفى الميداني الطبي الجراحي للقوات المسلحة الملكية، الذي يشتمل على عدة أقسام وتخصصات، طاقما قوامه 97 عنصرا، بما في ذلك 13 طبيبا و21 ممرضا، من عدة تخصصات. كما سيتم إرسال كمية من 25 طن من الأدوية من أجل تعزيز الخدمات الاستشفائية المقدمة.

وبخصوص المساعدة الغذائية الممنوحة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فهي متنوعة وتشمل مواد أساسية، لاسيما تلك التي تستهلك في شهر رمضان المبارك. وسيتم إرسال هذه المساعدة الغذائية، التي يبلغ حجمها 113 طنا، لفائدة سكان غزة، على أن يستفيد منها أيضا مواطني القدس والضفة الغربية كما سيتم إرسال 5000 من الأغطية.

وسيتم إرسال المساعدات الغذائية باتجاه الضفة والقدس، عبر المملكة الأردنية الشقيقة، فيما سيتم إقامة المستشفى الميداني وإرسال كمية الأدوية والمساعدة الغذائية والأغطية لقطاع غزة، فور الحصول على تراخيص العبور من طرف السلطات المصرية.