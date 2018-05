نشر حساب متخصص على موقع التدوين المصغر “تويتر” لنشر الأنشطة الملكية للملك المغربي محمد السادس والعائلة الملكية صورا للملك وهو يقوم بالإشراف شخصيا على عملية إطلاق مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر العاهل المغربي وهو يتفقد المساعدات التي تقرر إرسالها بنفسه ملتقطا صورة تذكارية مع الجنود الذين سيستقلون الطائرة العسكرية التي ستحمل المساعدات ويرافقونها حتى تسليم المساعدات.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، يترأس ويشرف شخصيا ويعطي انطلاقة عملية إرسال مساعدة إنسانية موجهة للشعب الفلسطيني الشقيق

King Mohammed VI personally chaired, supervised and kicked off, the operation to deliver humanitarian aid to the brotherly Palestinian people pic.twitter.com/mQFRYbDNzP

