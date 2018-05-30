تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع صوتي لنقيب الفنانين الكويتيين طارق العلي وهو يتفوه بكلام عنصري تجاه ابنتة الفنانة الكويتية حياة الفهد.

ووفقا للتسجيل المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد سمع “العلي” وهو يتحدث لعدد من الحضور ويهاجم فيها “الفهد” قائلا: “لما كان لك مصلحة عن طارق العلي عشان بنتك الغبية السوداء”.

تسريب عنصري لرئيس نقابة الفنانين بالكويت طارق العلي يصف أبنة حياة الفهد بالغبية السوداء .. التسريب منتشر حالياً ولا ندري اذا متركب او حقيقي فعلاً !!

عبر : @NdQw3 pic.twitter.com/YBzmpwSXgr — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 29, 2018

وتعود الخلافات بين الفنان طارق العلي والفنانة حياة الفهد إلى فترة ليست قصيرة وذلك بعد حدوث اختلاف في وجهات النظر بيهما بسبب تصريحات كل منهما المسيئة للآخر عبر شاشات الفضائيات العربية.

ووفقا لما هو معروف فإن أسباب الخلاف تعود لاتهام “الفهد” لـ”العلي” باستغلال النقابة لتحقيق مصالح شخصية، مشيرة إلى أنه لا أحد من الفنانين الكويتيين انضم للنقابة وأن غالبية من يلتفون حول “العلي” هم فنانون ليسوا بكويتيين.