في أعقاب إلقاء القبض على مقيم مصري هاجم وشعبها على إثر تدخل المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة في الراضة المصرية وتمنيه بإصابة لاعب المنتخب المصري ، وجهت النيابة العامة السعودية تحذيرا شديد اللهجة لكافة المقيمين على الأراضي السعودية.

 

وقالت “النيابة العامة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يجب على كافة المقيمين في المملكة العربية السعودية :- 1- الألتزام بالأنظمة . 2- مراعاة قيم المجتمع السعودي . 3- احترام تقاليده ومشاعره”.

وكانت الإدارة العام للتعليم بمنطقة المدينة المنوّرة، قد شكلت لجنة للتحقيق مع معلم مصري يدعى مصطفى الخولي اتهم بالإساءة للمملكة ومسؤوليها.

 

وذكر تعليم المدينة المنورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الاثنين، إنه تم تكوين لجنة للتحقيق مع المعلم الخولي من مدرسة الخندق الأهلية، وإحالته إلى النيابة العامة لمحاسبته على تغريداته المسيئة.

 

بدورها أعلنت إدارة بالمدينة المنورة، إلغاء عقد المُعلِّم. وقالت المدرسة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، إنه بناءً على قيام المدرس بنشر تغريدة فيها إساءة للمملكة العربية السعودية، فقد قرّر مجلس الإدارة إلغاء عقده فوراً.

 

وكان المدرس المصري قد عرض تغريدة عبر تويتر، أساء فيها للسعودية، وذلك على خلفية الأزمة التي وقعت بين رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ والنادي الاهلي المصري، ما دفع نشطاء سعوديين لمهاجمة المعلم المصري عبر تويتر مطالبين بمحاسبته.

 