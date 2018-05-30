قالت مصادر دبلوماسية لدى الأمم المتحدة، إن الكويت منعت صدور مسودة البيان الذي وزعته واشنطن، أمس الثلاثاء، بشأن إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، لـ”الأناضول”، أن مشروع البيان الأميركي كان يتضمن إدانة إطلاق حركة حماس الصورايخ باتجاه شمال إسرائيل.

ويتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحافية في مجلس الأمن، موافقة جماعية من كل أعضاء المجلس (15 دولة).

من جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن أنطونيو غوتيريس، يدين إطلاق الصورايخ من قطاع غزة، ويطالب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بضبط النفس.

وأوضح في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، سيقدم إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن، اليوم، خلال الجلسة الطارئة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت أمس، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في بيان إنه “يجب على مجلس الأمن أن يعرب عن سخطه وأن يرد على هذه الحلقة الأحدث من العنف الموجّه ضد مدنيين إسرائيليين أبرياء”.

كما اعتبرت أنه “يجب محاسبة القادة الفلسطينيين على ما يسمحون بحصوله في غزة”.

ويأتي ذلك، في وقتٍ يسود قطاع غزة هدوء حذر، بدأ عند الساعة الرابعة فجر الأربعاء، بعد مرور أربع وعشرين ساعة من العدوان الإسرائيلي على مواقع للمقاومة، ورد الفصائل بإطلاق رشقات من قذائف الهاون والصواريخ محلية الصنع على مستوطنات غلاف غزة.

وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خليل الحية، فجر الأربعاء، التوصل إلى توافق على العودة إلى تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.