بينما تقف كثيرٌ من الدول العربية موقف “المتفرج” على ما يحدث للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تسعى الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن، لعزل أميركا وجشد دول العالم لنصرة الفلسطينيين.

ووزعت الكويت نسخة مخففة من مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين في محاولة لكسب دعم الأوروبيين في التصويت المقرر هذا الأسبوع على القرار، وفق ما أفاده دبلوماسيون.

ومن المرجّح أن يجري المجلس تصويتا الخميس على مشروع القرار الذي يتوقع أن تمارس الولايات المتحدة ضده حق النقض.

والكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن الذي يمثل الدول العربية، تأمل أن يحصد مشروع القرار أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء في المجلس لإظهار أن واشنطن معزولة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني.

وتسقط المسودة التي تمت مراجعتها مطلبا مباشرا بإنشاء البعثة الدولية للحماية، وبدلا من ذلك تطلب أن يتقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوصيات.

كما ويدعو النص الجديد “للنظر في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين” في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وفق المسودة التي اطلعت عليها فرانس برس.

ويطلب مشروع القرار من غوتيريش تقديم تقرير خلال 60 يوما حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك تشكيل بعثة دولية.

واشتكت فرنسا وبريطانيا اللتان تملكان حق النقض من أن مسودة مشروع القرار تنقصها تفاصيل حول نطاق وهدف بعثة الحماية، بحسب دبلوماسيين.

وقالت الولايات المتحدة خلال اجتماعين على مستور الخبراء الأسبوع الماضي، إن الإجراء متحيز ضد إسرائيل، وفق مصادر دبلوماسية.

وتقدمت الكويت بمشروع القرار قبل عشرة أيام بعد أن استشهاد عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات على الحدود بين غزة وإسرائيل إثر نقل الولايات المتحدة لسفارتها إلى القدس.

وقال دبلوماسيون، إن النقاشات تجري بصعوبة مع الأوروبيين والأفريقيين الذين كانوا يضغطون للحصول على معلومات أكثر حول بعثة الحماية المقترحة.

وأضافوا أن الفلسطينيين قد يتوجهون إلى الجمعية العامة في حال فشل مشروع القرار حول بعثة الحماية في مجلس الأمن.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الأربعاء بطلب من الولايات المتحدة لمناقشة إطلاق الصواريخ والقذائف من غزة باتجاه إسرائيل، وقد وزعت واشنطن مسودة بيان لمجلس الأمن يدين هذا الهجمات.