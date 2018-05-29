في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الجديد الذي شهده القطاع، الثلاثاء، والذي على إثره قام الطيران الإسرائيلي يقصف العديد من الأهداف التابعة للمقاومة الفلسطينية، كشفت صحيفة “معاريف” عن ثلاثة سيناريوهات مختلفة تنتظر غزة.

ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري يوسي ملمان قوله إن ” السيناريو الأول أن سلاح الجو سيهاجم على نطاق واسع. وهذا يحدث الآن وفقا لتقارير في غزة”.

وأضاف ملمان: “السيناريو الثاني أن ترد حماس على التصعيد الذي سينتهى بحرب”، موضحا أن السيناريو الثالث سيتم التوصل إلى هدنة صغيرة بوقف إطلاق نار كامل، وتبادل للأسرى، وبداية عملية إعادة تأهيل اقتصادي في قطاع غزة بمشاركة مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية”.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت صباح الثلاثاء 28 قذيفة هاون سقطت داخل الكيبوتسات القريبة من قطاع غزة، وخاصة داخل مجلس مستوطنات “أشكول”، بحسب الناطق باسم جيش الاحتلال رونين منليس.

وقصفت طائرات الاحتلال ظهر اليوم خمسة مواقع تتبع لـ”سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي”، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقع البحرية التابع لـ”كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس” غرب مدينة غزة بصاروخ استطلاع وصاروخ من الطيران الحربي.

وفي السياق، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء، مسؤوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية على مدار اليوم “رداً على العدوان الصهيوني الغاشم وجرائمه بحق أهلنا وشعبنا ومقاومينا”.

وأكدت الكتائب والسرايا في بيان مشترك لهما مساء الثلاثاء :”أن القصف بالقصف والدم بالدم ولن تسمح للعدو بفرض معادلاتٍ جديدة”.

وأوضح البيان المشترك أن “العدو هو من بدأ هذه الجولة من العدوان ضد أبناء شعبنا واستهداف مجاهدينا ومواقعنا العسكرية خلال الـ 48 ساعةً الماضية، في محاولةٍ للهروب من دفع استحقاق جرائمه بحق المدنيين السلميين من أبناء شعبنا، تلك الجرائم التي ضجّ لها العالم لبشاعتها ودمويتها”.

وأضاف البيان أن “الرد المشترك اليوم بعشرات القذائف الصاروخية على المواقع العسكرية الصهيونية وعلى الطيران المغير على قطاع غزة لهو إعلانٌ لكل من يعنيه الأمر بأن هذه الجرائم لايمكن السكوت عليها بأي حالٍ من الأحوال”.