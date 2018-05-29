وجهت تركيا اتهاما مباشرا للمملكة العربية السعودية بدعم الإرهاب من خلال تواصلها مع مسؤولين في تنظيم “بي كا كا” الكردي في سوريا والذي تصنفه تركيا كتنظيم إرهابي.

وقالت وكالة “الأناضول” في تقرير لها بعنوان: ” دعم سعودي لفصائل عربية متحالفة مع “ب ي د” الإرهابي في سوريا” إن ثلاثة مستشارين عسكريين سعوديين، زاروا الجمعة الماضية، القاعدة الأمريكية في “خراب عشك” جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) شمالي شرقي سوريا، والتقوا مسؤولين في تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابي.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الهدف من اللقاء هو تأسيس وحدات عربية في المنطقة نواتها فصيل “الصناديد” أحد الفصائل المنضوية تحت ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية”، التي يقودها “ب ي د/ بي كا كا”؛ لتشكل إحدى القوى العسكرية في “فيدرالية شمال سوريا” المزعومة التي أعلن عنها التنظيم في مارس/آذار 2016.

وأفادت الوكالة التركية أن كل منتسب للوحدات المذكورة سيحصل على مبلغ 200 دولار شهريًا، حيث تم إنشاء نقاط ارتباط في الحسكة والقامشلي، لاستقبال وتسيير أمور المنتسبين.

وكانت مصادر محلية قالت للأناضول، إن السعودية أرسلت مساعدات في أبريل/نيسان الماضي عبر العراق لمنظمة “ب ي د” الإرهابية في سوريا، وضمت المساعدات سيارات إسعاف، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات السعودية فيما إذا تضمنت المساعدات أسلحة أو معدات عسكرية.

كما زار وزير سعودي لشؤون الخليج العربي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مدينة الرقة شرقي سوريا، التي يسيطر عليها التنظيم، والتقى مسؤولين أمريكيين فيها، حيث اطلع على أوضاع المدينة.