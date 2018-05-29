في لقاء وصفه نشطاء بأنه (طبخة جديدة يعدها ابن زايد) وتزامنا مع زيارة أمير قطر للكويت، التقى محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي أمس، الاثنين، بوزراء إعلام رباعي الحصار في أبوظبي، لمناقشة تنسيق المواقف.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن “ابن زايد” بحث، في قصر البطين بأبوظبي، مع وزراء إعلام الرباعي سبل تنسيق المواقف وتطوير آليات التعاون لمواجهة دعم وتمويل الإرهاب.

وخلال اللقاء، قال بن زايد، إن “الإعلام يؤدي دورا محوريا بوسائله كافة في مواجهة خطاب الكراهية والفكر المتطرف”.

ودعا بن زايد، وزراء الإعلام إلى “تطوير الاستراتيجيات والخطط الإعلامية بما يضمن الوصول الأفضل إلى الرأي العام وخاصة أدوات الإعلام الجديد”.

والسبت الماضي، تحدث مكرم محمد أحمد، الصحافي المقرب من النظام ورئيس المجلس الأعلى للإعلام بمصر عن توجه لدى الرباعي، لتوسيع تحالفهم الرباعي المحاصر لقطر.

وقال “مكرم” الذي يعد بمثابة وزير الإعلام بالبلاد بعد إلغاء المنصب عام 2014، في تصريحات صحفية إن “الاجتماع سيبحث فتح الباب لانضمام دول عربية أخرى للتحالف بعد نجاحه في المواقف التي اتخذها من القضايا العربية والإقليمية المختلفة وفي مقدمتها التصدي للإرهاب”، دون تفاصيل.

وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى اليوم.

وأكد مسؤولون قطريون أكثر من مرة قدرة بلادهم على تخطي آثار “الحصار”؛ فالشهر الماضي قال محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، إن الاحتياطات والفوائض المالية التي تملكها بلاده، “تكفي وتزيد للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمى”.