تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لأحد المعتمرين الذي تدل لهجته بأنه سعودي الجنسية وهو يدعى على من حرم أهل قطر من أداء العمرة.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدتها “وطن”، فقد دعا المعتمر خلال انتظاره آذان المغرب لتناول الإفطار في الحرم المكي قائلا:” نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الليلة الفضيلة وهذه الساعة الفضيلة أن يكون لإخواننا في قطر ناصرا ومعينا”.

وأضاف قائلا: “يا رب من حرمهم العمرة يا رب احرمه العافية ورد كيده في نحره”.

اللهم امين امين امين امين امين امين امين امين يارب العالمين pic.twitter.com/zJbZnar7AY — ام سعود الهاجري (@UmS3oud1) May 29, 2018

وكان عدد من أصحاب حملات الحج والعمرة قد أكدوا أن المواطنين القطريين ممنوعون من أداء شعائر العمرة بعد إعلان الحصار من قبل المملكة العربية السعودية وإصدار تعليمات لمكاتب الطيران في جدة بعدم نقل القطريين لأداء العمرة.

وقال أصحاب حملات حج وعمرة انهم ألغوا تسيير الحملات بعد أن منعت السلطات السعودية هبوط الخطوط الجوية القطرية في مطار جدة وأصدرت سلطات الجوازات في جدة تعليمات للخطوط العمانية وهي الناقل الوحيد بعدم نقل القطريين الراغبين في الوصول الى جدة لأداء شعائر العمرة.. كما منعت القطريين الذين يسافرون برا من السماح لهم بالدخول الى المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر.

والمعروف أن حملات الحج والعمرة في قطر ترسل البيانات الى شركات الحج والعمرة في جدة وتقوم هذه الأخيرة بالحصول على الموافقات من وزارة الحج والعمرة في المملكة ومن ثم يتم إرسال الموافقات الى الحملات في قطر وتقوم الحملات بارفاق كل موافقة مع جواز السفر وارسالها للسفارة السعودية في الدوحة للحصول على التأشيرة.. وهذا الإجراء متوقف الآن.