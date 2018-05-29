كشفت الأحوال الجوية، والأمطار التي تساقطت على محافظة “” شمال ، سوء البنية التحتية والتخطيط لمواجهة هكذا ظروف، في ظلّ تباهي ولي العهد السعودي برؤيته للمملكة “رؤية 2030”.

 

ووثقت عدة مقاطع مصورّة غرق مناطق “القريات” بفعل الأمطار الغزيرة، مع عجز السلطات عن التعامل مع الوضع، فيما غرقت بعض المركبات في السيول التي تشكلت.

وقال أحدُ المغردين السعوديين إنه في حال لم تحل مشكلة تصريف السيول في “القريات”، فإنّ ذلك سيؤدي لكارثة طبيعية قريبة، ونشر آخرون مقاطع تبيّن سوء التخطيط والتنفيذ لمجارى التصريف بشوارع “القريات”.

وقبل أيام تعرّضت للإعصار “”، والذي أثبتت فيه السلطات العُمانية قدرتها العالية وجهوزيتها للتعامل مع هكذا أحوال جويّة سيئة.