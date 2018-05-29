كشفت الأحوال الجوية، والأمطار التي تساقطت على محافظة “القريات” شمال السعودية، سوء البنية التحتية والتخطيط لمواجهة هكذا ظروف، في ظلّ تباهي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برؤيته للمملكة “رؤية 2030”.

ووثقت عدة مقاطع مصورّة غرق مناطق “القريات” بفعل الأمطار الغزيرة، مع عجز السلطات عن التعامل مع الوضع، فيما غرقت بعض المركبات في السيول التي تشكلت.

القريات تغرق 😨😨 pic.twitter.com/mHMvh6fBMx — راصد البرق الشراري (@kaseb9969) ٢٨ مايو ٢٠١٨

القريات حي المطار pic.twitter.com/gXBcAooytp — # ابو زيد… (@asdgoof40) ٢٨ مايو ٢٠١٨

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شاهد السيول وسط أحياء #القريات قبل قليل pic.twitter.com/XJCi6bJUog — طقس (@tqqs) ٢٨ مايو ٢٠١٨

وقال أحدُ المغردين السعوديين إنه في حال لم تحل مشكلة تصريف السيول في “القريات”، فإنّ ذلك سيؤدي لكارثة طبيعية قريبة، ونشر آخرون مقاطع تبيّن سوء التخطيط والتنفيذ لمجارى التصريف بشوارع “القريات”.

#أمطار_القريات المطر رحمة من الله وأما مايشاهده الناس من مشاهد وأزمات إنما هي من تقصير البشر والإستهتار في حمل الأمانه pic.twitter.com/wrDee86f1l — صلاح بن نزال الوردة (@hmds1423) ٢٩ مايو ٢٠١٨

وقبل أيام تعرّضت سلطنة عمان للإعصار “ميكونو”، والذي أثبتت فيه السلطات العُمانية قدرتها العالية وجهوزيتها للتعامل مع هكذا أحوال جويّة سيئة.