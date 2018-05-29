نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، فيديو يظهر قيام طيارين بسكب المياه عليه، بينما يقوم بتحية زملائه وقياداته العسكريين بعد أول رحلة طيران منفردة له.

وبينما يسكب الماء عليه، قال أحد الطيارين: “هذا الماء عشان المجهود اللي بذلناه.. ألف ألف مبروك”.

فيما علق ولي العهد على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بإنستغرام: “‘بعد أول رحلة طيران منفرد بالمروحية.. واجتياز تقليد الرش بالماء من زملائي الطيارين”.

يذكر أن الأمير الحسين بن عبدالله (23 عاماً) يحمل رتبة ملازم ثان في الجيش الأردني، بعد أن أنهى تعليمه الثانوي في مدرسة كينغيز أكاديمي King’s Academy بالعام 2007، ثم دراسة تخصص التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون Georgetown بالعاصمة الأميركية واشنطن في العام 2016.

ويعتبر الحسين الهاشمي الـ12 الذي يتخرج في هذه الجامعة، إذ سبق لـ3 ملوك هاشميين الدراسة في الجامعة ذاتها، وهم: والده الملك عبدالله الثاني، وجده الحسين، ووالد جده الملك طلال.

هذا بالإضافة إلى 8 أمراء آخرين، وهم: الأميرة عائشة بنت الحسين، والأميرة إيمان بنت الحسين، والأمير علي بن الحسين، والأمير حمزة بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير راشد بن الحسن، والأميرة بسمة بنت طلال، والأمير طلال بن محمد.

جدير بالذكر، أن الإدارة الملكية أصدرت حكماً في العام 2012 بتولي الأمير الشاب منصب ولي العهد، حينما بلغ الـ15 من عمره.

واهتم ولي العهد بإطلاق عدة مبادرات شبابية وأخرى ترعى الأطفال، منها مبادرات: “حقق، وسمع بلا حدود”، كما وقع اتفاقيتين لتبادل الطلاب.

وفي 23 أبريل/نيسان 2015، ترأس جلسة مجلس الأمن، ليكون أصغر من ترأس جلسة للمجلس في تاريخه، كما ألقى خطاباً عن دور الشباب في مناطق النزاع.