زيارة مفاجئة من أخي سمو الأمير سلمان بن حمد، ولي عهد البحرين، إلى غرفتي في كلية ساندهيرست #أردننا HH Prince Salman bin Hamad, the Crown Prince of Bahrain, surprised me with a visit to my room at Sandhurst yesterday #OurJordan

