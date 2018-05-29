في ظهورٍ نادر، احتفل فنانون مصريون، بعيد ميلاد الفنان الشهير المحتجب بسبب المرض، جورج سيدهم، حيث بلغ ثمانين عاماً.

ويتنقل الفنان المصري باستعمال كرسي متحرك منذ سنوات بعد اصابته بجلطات متعددة وغير قادر على المشي او الكلام.

وحضر الإحتفال كل من الفنانة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وإلهام شاهين، لبنى عبد العزيز، نادية لطفي.

ونشرت دنيا سمير غانم على حسابها في “تويتر”، صور عيد الميلاد معلقة عليها بـ :”كل سنة و حضرتك طيب يا أحلي أنكل جورج في الدنيا، و ربنا يخليك لينا و يديلك الصحة”.

كما هنأت دنيا زوجة الفنان جورج سيده قائلة :” كل سنة و حضرتك بألف صحة يا طنط ليندا يا أجمل مثال للزوجة الوفية المخلصة”.

ومن جانب آخر علقت على صورتها مع الفنانة نادية لطفي قائلة :” أنا بالصورة دي دخلت التاريخ، شرف لي اهتمامك بدعوتي لحضور عيد ميلاد الغالي أنكل جورج و مش جديد عليكي كل لفتاتك الحنينة و المُفرحة لكل اللي حواليكي ربنا يديكي الصحة و نشوفك دائماً متألقة بجمال روحك”.

كما علقت دنيا على صورتها مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز بـ : ”مامي حبيبتي، هفضل أتعلم منك حب الناس و إن عمر ما كان وقتك ليكي، هو دائما للخير و إسعاد البشر ربنا يخليكي لينا”.

واختتمت تغريداتها: ”من أجمل الصدف إن كانت موجودة عروس النيل أرق فنانة في السينما المصرية لبني عبد العزيز”.

ولد جورج سيدهم في 28 مايو 1938، بمحافظة سوهاج، حصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وهو متزوج من صيدلانية .

بدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.

يشار الى أن النجم سمير غانم اطل مؤخراً في برنامج “شيخ الحارة” كاشفاً أن تدهور حالة جورج سيدهم الصحية جاء بسبب استيلاء شقيقه على جميع أمواله مما جعله يغلق المسرح الخاص بع لتعرضه لخسائر مالية فادحة.