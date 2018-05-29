دعت وزيرة القضاء الإسرائيلية “أييليت شاكيد”، الثلاثاء، لاحتلال قطاع غزة، وذلك في أعقاب إطلاق قذائف هاون من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقالت شاكيد في حديث إذاعي لـ”راديو الجنوب”: “يجب الاستعداد لاحتلال قطاع غزة في إطار جهود للقضاء على سلطة حماس”.

وأضافت تعقيبًا على سقوط قذيفة قرب حضانة أطفال خالية في وقت مبكر اليوم، قالت إنه “كان من الممكن أن تحصل كارثة كبيرة قد تؤدي إلى حرب”.

ودعت إلى الرد على إطلاق القذائف بقوة كبيرة، قائلة: ” الرد يجب أن يكون شديدًا جدًا، وكل الخيارات على الطاولة بما في ذلك احتلال قطاع غزة”.

وتابعت الوزيرة الإسرائيلية: “عندما نتحدث عن الحسم، فإن ذلك يعني القضاء على سلطة حماس بكل ما يعني ذلك”.

يذكر أن عضو المجلس الوزاري المصغر، الوزير زئيف إلكين، كان قد صرح، صباح اليوم، أنه يجب الرد بقوة، متوقعًا أن يتخذ وزير الحرب الإسرائيلي قرارًا جديًا بشأن رد شديد جدًا.

وأضاف: “يجب الرد بصورة مؤلمة جدًا، والحفاظ على معادلة الردع”.