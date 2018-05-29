بعد الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عمان ضد شبكة ” BeoutQ” السعودية السارقة لحقوق الملكية لشبكة ” bein sport” القطرية، شنت وزارة التجارة الكويتية حملة كبيرة ضد محلات الستالايت لمصادرة أجهزة القرصنة التابعة للشبكة السعودية.

وقال ممثل وزارة التجارة الكويتية في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الكويتية:” قمنا اليوم بحملة تفتيشية في منطقة حولي لضبط ريسيفر مخالف للمواصفات القياسات”.

وأكد أنه تم ضبط محلات أخرى وإجراء اللازم معها.

وزاره التجارة تداهم محلات الستلايت في حولي وتصادر اجهزة بي أوت الخاص بقرصنة قناة بي ان سبورت الرياضية. pic.twitter.com/MAK2t2EsrB — المجلس (@Almajlliss) May 29, 2018

وكانت سلطنة عمان قد كشفت عن ملاحقتها للغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية الفكرية المتمثلة في السرقة التي تقوم بها “BeoutQ” السعودية من خلال قرصنتها على بث شبكة “bein sport” القطرية.

#تميم_المجد

بتوجيهات وزير التجارة والصناعة #الكويت خالد الروضان بمنع ومخالفة بيع جهاز الحرامية من دولة السرقة #السعودية pic.twitter.com/oTZF3S7RbG — خليفة بن علي آل ثاني 🇶🇦 (@kalthani) May 29, 2018

وبينت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، أن عديد من الأفراد ادخلوا اجهزة استقبال “رسيفر” تحمل اسم “beOUT”، وهو غير مسجل لدى سجلات الملكية الفكرية، ويقوم هذا الجهاز بإعادة بث المحتوى التجاري لقنوات “bein sport” مما يعتبر مخالفة لقانون العلامات التجارية الموحد مجلس التعاون الخليجي وكذلك انتهاكاً لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وطالبت الوثيقة بمنع إدخال أجهزة الاستقبال التي تحمل اسم beOUT وذلك لمخالفتها لقوانين الملكية الفكرية.

يشار إلى أن ” bein sport” قد طالبت في عدة مناسبات من “عرب سات” إيقاف بث قنوات “بي أوت كيو”، لكنها رفضت واكتفت بنفي علاقتها بالموضوع.

ويقوم قراصنة “بي أوت كيو” منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 ببيع اشتراكات لقنوات فضائية تبث منافسات رياضية عالمية مسروقة من قنوات “بي إن” ومؤسسات تلفزيونية أخرى، كما تتوفر أجهزة الاستقبال الخاصة بـ”بي أوت كيو” علنا عبر موزعين معتمدين في أنحاء السعودية وبلدان أخرى.