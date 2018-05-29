بعد الإجراءات التي اتخذتها ضد شبكة ” السارقة لحقوق الملكية لشبكة ” ” القطرية، شنت وزارة التجارة الكويتية حملة كبيرة ضد محلات لمصادرة أجهزة القرصنة التابعة للشبكة السعودية.

 

وقال ممثل وزارة التجارة الكويتية في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الكويتية:” قمنا اليوم بحملة تفتيشية في منطقة حولي لضبط ريسيفر مخالف للمواصفات القياسات”.

 

وأكد أنه تم ضبط محلات أخرى وإجراء اللازم معها.

وكانت سلطنة عمان قد كشفت عن ملاحقتها للغش التجاري والتعدي على المتمثلة في السرقة التي تقوم بها “BeoutQ” السعودية من خلال قرصنتها على بث شبكة “bein sport” القطرية.

وبينت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، أن عديد من الأفراد ادخلوا اجهزة استقبال “رسيفر” تحمل اسم “beOUT”، وهو غير مسجل لدى سجلات الملكية الفكرية، ويقوم هذا الجهاز بإعادة بث المحتوى التجاري لقنوات “bein sport” مما يعتبر مخالفة لقانون العلامات التجارية الموحد مجلس التعاون الخليجي وكذلك انتهاكاً لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 

وطالبت الوثيقة بمنع إدخال أجهزة الاستقبال التي تحمل اسم beOUT وذلك لمخالفتها لقوانين الملكية الفكرية.

 

يشار إلى أن  ” bein sport” قد طالبت في عدة مناسبات من “عرب سات” إيقاف بث قنوات “بي أوت كيو”، لكنها رفضت واكتفت بنفي علاقتها بالموضوع.

 

ويقوم “بي أوت كيو” منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 ببيع اشتراكات لقنوات فضائية تبث منافسات رياضية عالمية مسروقة من قنوات “بي إن” ومؤسسات تلفزيونية أخرى، كما تتوفر أجهزة الاستقبال الخاصة بـ”بي أوت كيو” علنا عبر موزعين معتمدين في أنحاء السعودية وبلدان أخرى.

 