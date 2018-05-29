اشتعل موقع التواصل “تويتر” بآلاف التغريدات الغاضبة والمنددة بأفعال وسياسات رئيس هيئة الرياضة السعودية ، التي وصفوها بأنها تسببت في إفساد الرياضة العربية وزرع المشاحنات والضغائن بين الشعوب العربية.

 

 

 

ودشن ناشطون وسم ” ”، هاجموا فيه مستشار “ابن سلمان” المقرب ووصفوه بأنه تحول لنسخة سعودية من رئيس نادي الزمالك المثير للجدل .

 

 

 

 

وسخر أحد المغردين السعوديين من “آل الشيخ” بقوله:”لا يختلف أي عربي أصيل .. على حب .. وحب واحترام  الخلوق ابو تريكة .. نرجوا من اخواننا في .. اللي عاوز يشتم  لا يشم الشعب السعودي .. لكم في السعودية اخوة تربطكم روابط الدين والدم عاوزين تشتموا   ( الشوال )  براحتكم”.

 

 

 

وقال آخر :”بصراحة ربنا أنا سعودي ومبسوط جداً من الهاشتاق هذا”

 

 

ودون “أبو راشد” مشيرا لذباب “ابن سلمان” الإلكتروني:”لم يسعفك ذبابك الالكتروني امام ١٠٠ مليون مصري والسبب : انهم يدافعون عن قيمهم ، اما انت تبحث عن مصارعه حره وبلاي ستيشن لتجمل صورك القبيحة !!”

 

 

واجتمعا الشعبين السعودي والمصري على كراهية “آل الشيخ” وظهر ذلك جليا عبر الوسم الذي شارك فيه آلاف المغردين من مختلف الجنسيات العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

يشار إلى أنه بعد الصفعة الكبيرة التي تلقاها مستشار “ابن سلمان”، من نجم مصر والنادي الأهلي السابق الذي دعا لفتح حساب بنكي لسداد الأموال التي دفعها “آل الشيخ” للأهلي، تعمد “تركي” مهاجمة الأسطورة المصرية في مداخلة له مع وائل الإبراشي وكيل الاتهامات له.

 

وعلق “آل الشيخ” على تغريدات محمد أبو تريكة ضده بسبب أزمته مع النادي الأهلي مهاجما اللاعب المصري بقوله :”لقد طلب وساطتي من أجل العمل في ، وكذلك للعودة للنادي الأهلي”

 

وتابع رابطا الأمر بقطر كعادته:”لكن يبدو أنه تمت السيطرة عليه في البلد الذي يعيش فيه”

 

وأكمل مزاعمه وهجومه الذي قوبل بغضب شديد من النشطاء:“من ليس له خير في بلده، لن يكون له خير في النادي الأهلي، أبو تريكة اختفى منذ فترة وانقطع التواصل بيننا”.

 

واندلعت الأزمة حين تنازل آل الشيخ عن الرئاسية الشرفية للأهلي، متهما مجلس إدارة النادي بإهدار أموال النادي، وإفساد صفقات كبرى خاصة ببعض اللاعبين والمدير الفني الجديد.

 

وحصل آل الشيخ على المنصب الشرفي قبل نحو 5 أشهر، بعد انتخاب النجم السابق للكرة المصرية رئيسا للنادي.

 

وقد دعا مجلس إدارة النادي الأهلي إلى تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة أو النيابة العامة لمراجعة أوجه إنفاق المبلغ الذي تبرع به آل الشيخ للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

 

ويُلزم القانون المصري مجالس إدارة الأندية الرياضية بالإفصاح عن أي تبرعات مادية أو عينية تقدم لهذه الأندية، والتي تخضع لمراقبة جهة إدارية لأوجه صرف هذه الأموال والتأكد من عدم إهدارها باعتبارها تدخل في حكم المال العام.