اشتعل موقع التواصل “تويتر” بآلاف التغريدات الغاضبة والمنددة بأفعال وسياسات رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، التي وصفوها بأنها تسببت في إفساد الرياضة العربية وزرع المشاحنات والضغائن بين الشعوب العربية.

يا جماعة كفاية بقى .. والله لازم نبعد عن الحاجات اللي بتفرّقنا عن بعض كشعوب عربية .. ونتمسك بالحاجات اللي بتقرّبنا أكتر لبعض ..

زي لغتنا المشتركة ، ومصيرنا الواحد، وكراهيتنا لتركي آل الشيخ. #الشوال_يفسد_الرياضه_العربية — Joe (@youssef_hussen) May 29, 2018

المصريون والسعوديون اجتمعا على كراهية #تركي_آل_الشيخ في هاشتاج #الشوال_يفسد_الرياضه_العربية…

شكرًا تركي موحد القُطرين الجديد.. شوال لم يوحدنا بماله، ولكن وحدنا بكراهيته. #تريكة_اسطورة_عربية — Hosam yahia (@HosamYahiaAJ) May 29, 2018

ودشن ناشطون وسم ” #الشوال_يفسد_الرياضه_العربية”، هاجموا فيه مستشار “ابن سلمان” المقرب ووصفوه بأنه تحول لنسخة سعودية من رئيس نادي الزمالك المثير للجدل مرتضى منصور.

هاشتاج مسىء ل #تركي_آل_الشيخ

" #الشوال_يفسد_الرياضه_العربية "

يتصدر قائمة الأكثر تداولًا في #مصر بواقع ١٥٠ ألف تغريدة في ساعة… مبروك حب الناس يا تركي بك @Turki_alalshikh #تريكة_اسطورة_عربية — Hosam yahia (@HosamYahiaAJ) May 28, 2018

#الشوال_يفسد_الرياضه_العربيه

الاخوه المسيحين استلموا انتوا لحد مانفطر 😉 — سقراط✌ (@Mo7y_73) May 29, 2018

وسخر أحد المغردين السعوديين من “آل الشيخ” بقوله:”لا يختلف أي عربي أصيل .. على حب مصر .. وحب واحترام الخلوق ابو تريكة .. نرجوا من اخواننا في مصر .. اللي عاوز يشتم لا يشم الشعب السعودي .. لكم في السعودية اخوة تربطكم روابط الدين والدم عاوزين تشتموا ( الشوال ) براحتكم”.

لا يختلف أي عربي أصيل .. على حب مصر .. وحب واحترام الخلوق ابو تريكة ..

نرجوا من اخواننا في مصر .. اللي عاوز يشتم لا يشم الشعب السعودي .. لكم في السعودية اخوة تربطكم روابط الدين والدم عاوزين تشتموا ( الشوال ) براحتكم 😂 #الشوال_يفسد_الرياضه_العربيه — ابراهيم .. فقط (@7r_f3lah) May 29, 2018

وقال آخر :”بصراحة ربنا أنا سعودي ومبسوط جداً من الهاشتاق هذا”

بصراحة ربنا أنا سعودي ومبسوط جداً من الهاشتاق هذا 😂😂😂 #الشوال_يفسد_الرياضه_العربيه — رائــــد بن نايــــف (@raed1122) May 29, 2018

ودون “أبو راشد” مشيرا لذباب “ابن سلمان” الإلكتروني:”لم يسعفك ذبابك الالكتروني امام ١٠٠ مليون مصري والسبب : انهم يدافعون عن قيمهم ، اما انت تبحث عن مصارعه حره وبلاي ستيشن لتجمل صورك القبيحة !!”

لم يسعفك ذبابك الالكتروني امام ١٠٠ مليون مصري والسبب : انهم يدافعون عن قيمهم ، اما انت تبحث عن مصارعه حره وبلاي ستيشن لتجمل صورك القبيحة !! #الشوال_يفسد_الرياضه_العربية — بو راشد (@borashid911) May 29, 2018

واجتمعا الشعبين السعودي والمصري على كراهية “آل الشيخ” وظهر ذلك جليا عبر الوسم الذي شارك فيه آلاف المغردين من مختلف الجنسيات العربية.

#الشوال_يفسد_الرياضه_العربيه

انا سعودية احب الاهلي المصري وأبوتريكة وصلاح وأكره الزمالك ومرتضى منصور وأقول للمصرين الشعب السعودي خط احمر الا تركي ال الشيخ وخويه خذوا راحتكم بس بحدود الله مانبي ذنوب لو سمحتوا .. — shajan (@shajan_ksa) May 29, 2018

انا ماني عارف اشدخلك بمصر ورياضة مصر

ولازم تعرف ان نادي الاهلي عند المصرين نفس الاهرامات وابو الهول شي تاريخي #الشوال_يفسد_الرياضه_العربيه — شاهين🇰🇼 (@albrnss_q8) May 28, 2018

اللي يلعب معانا يستحمل،، بقيت تريند يا شوال @Turki_alalshikh#الشوال_يفسد_الرياضه_العربية — Ibrahim Cris‎ (@HimaCris) May 29, 2018

تقدير سيدي سمو الامير الشيخ

صباح الاحمد ، لأبو تريكة

في صورة تذكارية

الكبار يقدرون الكبار .. ولاعزاء للناس الواطية #الشوال_يفسد_الرياضه_العربية pic.twitter.com/LW7GTk6gEY — N Almu6iri 🇰🇼 (@Man_fair28) May 29, 2018

تركي ال الشيخ تطاول على قطر ورموزها

وتطاول على الكويت ودلس وشتم الشيخ احمد الفهد

ومؤخرا تطاول على رياضة مصر الثالثه ثابته

الـ 100 مليون بيشرشحونه ! تحيا مصر ❤️#الشوال_يفسد_الرياضه_العربية — N Almu6iri 🇰🇼 (@Man_fair28) May 29, 2018

محبه الناس لا تشترى وابو تريكه محبينه كثار

الله يصلح حال الامه ونقول ان المال ليس كل شيء

رساله اخيره يجب ان تصل للكل شعب مصر شبعان كرامه

كل المحبه من فلسطين لام الدنيا

#الشوال_يفسد_الرياضه_العربية pic.twitter.com/IfpINkfpgJ — Palestine (@ALQadiPAL) May 28, 2018

تصدق يا شوال الرز !

هتصدق ان شاء الله

الاهلي و تريكه تاريخهم اتحط قبل جدك ابو لهب نفسه#الشوال_يفسد_الرياضه_العربيه pic.twitter.com/rddsH6cmJr — Mahmoud Elbehiery (@MahmoudBehery20) May 29, 2018

يشار إلى أنه بعد الصفعة الكبيرة التي تلقاها مستشار “ابن سلمان”، من نجم مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة الذي دعا لفتح حساب بنكي لسداد الأموال التي دفعها “آل الشيخ” للأهلي، تعمد “تركي” مهاجمة الأسطورة المصرية في مداخلة له مع وائل الإبراشي وكيل الاتهامات له.

وعلق “آل الشيخ” على تغريدات محمد أبو تريكة ضده بسبب أزمته مع النادي الأهلي مهاجما اللاعب المصري بقوله :”لقد طلب وساطتي من أجل العمل في المملكة العربية السعودية، وكذلك للعودة للنادي الأهلي”

وتابع رابطا الأمر بقطر كعادته:”لكن يبدو أنه تمت السيطرة عليه في البلد الذي يعيش فيه”

وأكمل مزاعمه وهجومه الذي قوبل بغضب شديد من النشطاء:“من ليس له خير في بلده، لن يكون له خير في النادي الأهلي، أبو تريكة اختفى منذ فترة وانقطع التواصل بيننا”.

واندلعت الأزمة حين تنازل آل الشيخ عن الرئاسية الشرفية للأهلي، متهما مجلس إدارة النادي بإهدار أموال النادي، وإفساد صفقات كبرى خاصة ببعض اللاعبين والمدير الفني الجديد.

وحصل آل الشيخ على المنصب الشرفي قبل نحو 5 أشهر، بعد انتخاب النجم السابق للكرة المصرية محمود الخطيب رئيسا للنادي.

وقد دعا مجلس إدارة النادي الأهلي إلى تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة أو النيابة العامة لمراجعة أوجه إنفاق المبلغ الذي تبرع به آل الشيخ للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

ويُلزم القانون المصري مجالس إدارة الأندية الرياضية بالإفصاح عن أي تبرعات مادية أو عينية تقدم لهذه الأندية، والتي تخضع لمراقبة جهة إدارية لأوجه صرف هذه الأموال والتأكد من عدم إهدارها باعتبارها تدخل في حكم المال العام.