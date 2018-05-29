مع إقرار مجلس الشورى السعودي لقانون التحرش الذي جاء لضبط حالة الانفلات في المملكة في أعقاب قرارات الانفتاح الذي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان، كشف الكاتب والمحامي خالد البابطين، بأن إرسال إيموشن تعبيري لقبلة أو قلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيعتبر تحرشا.

وقال “البابطين” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إرسال رسومات كالقُبلة والقلب عبر وسائل التواصل الالكتروني ستكون مُـجرمة وفق القانون مكافحة التحرش الجديد وذلك متى كانت بين رجل وامرأة لا تربطهم علاقه شرعيه تبرر هذه الرسائل”.

إرسال رسومات كالقُبلة والقلب عبر وسائل التواصل الالكتروني ستكون مُـجرمة وفق القانون مكافحة التحرش الجديد وذلك متى كانت بين رجل وامرأة لا تربطهم علاقه شرعيه تبرر هذه الرسائل . — خالد البابطين (@ALBABTAINK) May 28, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” هذه المادة تكشف حقيقة التغريدة … لم يقل واضع النظام ذات معنى جنسي وإنما يكف المدلول الذي تدل عليه في ذات السياق”.

هذه المادة تكشف حقيقة التغريدة …

لم يقل واضع النظام ذات معنى جنسي وإنما يكف المدلول الذي تدل عليه في ذات السياق pic.twitter.com/sV2xlPMOhk — خالد البابطين (@ALBABTAINK) May 29, 2018

وما إن ظهرت تغريدة المحامي البابطين، حتى تحّل القانون إلى مادّة دسمة ليس لردع المتحرش، بل للسُّخرية والتندر، وإطلاق النكات، التي أدخلت أهل الحرمين في مشهد كوميدي افتراضي.

وتصدر هاشتاج “فيسات الواتس تحرش” قائمة الترند المحلي في العربيّة السعودية، وسط مئات من التغريدات المتسائلة عن صحة العقوبات التي تطال أصحاب القلوب والقبل الافتراضية في المملكة، وتغريدات السخرية التي اعتبرت أن الأمر أو القانون فيه من المبالغات الكوميدية.

ولم تصدر عن السلطات السعودية حتى إعداد الموضوع أي توضيح، سواء تأكيد أو نفي لما صدر عن تغريدة المحامي، وبقي فهم قانون التحرش الجديد ضمن العموميات التي تناولها الإعلام المحلي، وضوابط ضبط ومعاقبة المتحرش، والعلاقة بين الضحية وجلادها.