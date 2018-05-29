في مفاجأة جديدة كشفت حقيقة أزمة رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ مع إدارة النادي الأهلي، عن تدخل جهة سيادية للإطاحة بـ”آل الشيخ” من رئاسة النادي الشرفية، وأن كل ما حدث بينه وبين إدارة النادي وعلى رأسهم محمود الخطيب، تم بضوء أخضر من هذه الجهة التي أرادت تقليم أظافر “تركي” بعد تنامي نفوذه في مصر.

وأفادت مصادر مطلعة أن تنامي دور “آل الشيخ” خلال الشهور الأخيرة، ومحاولة الهيمنة السعودية على النادي الأكثر شعبية في مصر والقارة السمراء، وامتداد ذلك إلى محاولة ترأس غريمه التقليدي نادي الزمالك، أزعج أجهزة سيادية في البلاد.

وقالت المصادر المقربة من مجلس إدارة النادي بحسب “الخليج الجديد”، إن “آل الشيخ” تجاوز مهام وصلاحيات الرئاسة الشرفية لـ الأهلي، فضلا عن تزايد حالة الاستياء بين روابط مشجعي الأهلي، وسط مخاوف من أن يترجم ذلك لاحقا في صورة إساءات للمملكة العربية السعودية، قد تفسد حالة الود والوئام القائمة بين القيادة السياسية في البلدين.

وأضافت المصادر، أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، لا يمكن له الحصول على تمويل من “آل الشيخ” لحملته الانتخابية، أو تجاهله لاحقا في قرارات مهمة تخص القلعة الحمراء، ودفعه إلى الاستقالة من الرئاسة الشرفية للنادي، دون ضوء أخضر سيادي.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وجه انتقادات حادة واتهامات لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري، معلنا عن تقديمه دعما ماليا للنادي الأهلي بإجمالي 260 مليون جنيه خلال 5 شهور تولى فيها الرئاسة الشرفية للنادي.

وذكر بيان صادر من مكتب “آل الشيخ” أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية حيال تجاوزات وإساءات بسبب مواقف سلبية من إدارة النادي الأهلي وعدم إيضاحها للحقائق وإظهار الواقع كما هو.

وأشار “آل الشيخ” إلى أن الأمر بدأ بدعمه لترشح “الخطيب” لرئاسة النادي وتمويل حملته الانتخابية بمبلغ 6 ملايين جنيه ضد الرئيس السابق محمود طاهر المدعوم من رجلي الأعمال نجيب ساويرس وأحمد أبوهشيمة.

وانتقد “آل الشيخ” تعامل إدارة الأهلي معه كأنه “جهاز صراف آلي”، وقال إنه بسبب الأخطاء والتشويه الذي حدث له أصبح في نظر جمهور الأهلي “شوال الرز” الذي يتحكم ويعبث بالكرة المصرية، مهددا في ختام حديثه بكشف المزيد من الحقائق إذا اضطر إلى ذلك.

وواصل «تركي» على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، هجومه على النادي «الأهلي» ومشجعيه، قائلا: «يعيرونا أننا رعاة الغنم، ونسوا أنها مهنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام».

وتابع: «نعم أنا راعي الغنم، نعم أنا ابن المبادئ والقيم، الأهلي فوق الجميع».

وأثارت تصريحات «آل الشيخ» موجة من الجدل الحاد حول علاقته بالأهلي، وسط مطالبات من رجل الأعمال المصري «نجيب ساويرس»، أحد أبرز داعمي القلعة الحمراء، باستقالة «الخطيب»، قائلا: «الحقيقة أن الذي يجب أن يعتذر عن رئاسة الأهلي ويستقيل هو الخطيب مش تركي الشيخ… بهدلنا!».

ودخل نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، «محمد أبوتريكة»، على خط الأزمة، مطالبا في تغريدة على «تويتر» إدارة النادي «الأهلي» بأن تفتح حسابا بنكيا للمشجعين لرد المبالغ التي قدمها «آل الشيخ» للنادي.

وقال «أبوتريكة» عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «الأهلي فوق الجميع، أتمنى من مجلس إدارة نادينا الموقر أن تفتح لنا نحن مشجعي النادي ومحبيه حسابا بنكيا لرد كل المبالغ التي قدمها معالي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة».

ونشر الأهلي بيانا عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، طلب فيه رئيس مجلس إدارته، «محمود الخطيب»، من وزير الرياضة المصري، تشكيل لجنة مالية لمراجعة وحصر جميع تبرعات «آل الشيخ».