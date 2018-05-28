حفل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتغريدات ترحب بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى دولة الكويت ، ناشرين صوراً تجمع أميرا قطر والكويت.

ما تحتاجون وصاه يا أهل الكويت عندكم خيال العليا @TamimBinHamad بوحمد ربي يحفظه ويحفظ بو ناصر .. وطن النهار 🇶🇦❤️🇰🇼 #الكويت_ترحب_بتميم_المجد pic.twitter.com/BVa1dBaaUX — خـليفه الـدوسري🇶🇦 (@qtr_al3z2) May 28, 2018

وتصدر وسم “#الكويت_ترحب_بتميم_المجد” الذي أطلقه ناشطون في الكويت ترحيبا بزيارة أمير قطر، إلى الشيخ صباح لتهنئته بشهر رمضان.

🇶🇦🇶🇦🇶🇦

:#تسقطون_ويبقا_تميم#عام_على_حصار_قطر #الكويت_ترحب_بتميم_المجد

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اقسى الامه على العيال 🇸🇦 ياهمة مضر

وأيضاً على الدجال 🇦🇪 الوبأس شديد

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ويسلام الله على الي مواقيفه تسر 🇹🇷

وساعة الشده تفتخر بأنه عضيد 🇰🇼🇴🇲 — قطـري القطـري 🇶🇦 (@RbN_QaTaR) May 28, 2018

حفظك الله يا#تميم_بن_حمد_آل_ثاني في حلك وترحالك والدار دارك

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يامرحبا حييت يالوجه السفور#الكويت_ترحب_بتميم_المجد pic.twitter.com/WWxM3HQRrk — عيد الفضلي (@alwasmyq8) May 28, 2018

#الكويت_ترحب_بتميم_المجد #الكويت_ترحب_بتميم_بن_حمد يامرحبا مليون بتميم اخو روضة

في بلدة الكويت بين أهله وعشيرته وإخوانه

🇶🇦🇰🇼🇶🇦🇰🇼🇶🇦🇰🇼🇶🇦🇰🇼🇶🇦 pic.twitter.com/RqEqOwSWFP — باشا فخري 🇶🇦🇹🇷🇰🇼 (@jhuncc) May 27, 2018

شكراً لكل من شارك في هاشتاق#الكويت_ترحب_بتميم_المجد

كانت رسالة حب بسيطة للتعبير عن مدى

سعادتنا بزيارة أمير دولة قطر إلى الكويت

حفظ الله سيدي سمو الشيخ صباح الأحمد

وحفظ الله سمو الشيخ تميم من حمد آل ثاني

"الله يديم المحبة بين البلدين" 🇶🇦❤️🇰🇼

شكراً للجميع — أحمد خالد المسفر (@almesfr) May 28, 2018

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” اليوم، توجه الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى دولة الكويت في زيارة “أخوية”.

سمو الأمير يتوجه إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية . — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) May 28, 2018

وهذه الزيارة الأولى لأمير قطر بعد الحصار ـ إذ إنه زار الكويت في 31 مايو 2017 ـ جاءت في إطار “الزيارات الأخوية التي يقوم بها أمير البلاد في شهر رمضان المبارك”.

يا مرحبا ، يا كاسر خشوم الخصوم

يا اللي سنام المجد من طيبك رقى عند الامير اللي فعوله .. ما تصوم#صباح_الاحمد عزنا يوم اللقى #الكويت_ترحب_بتميم_المجد

🇰🇼🇶🇦 pic.twitter.com/gNlf5zlbNq — فلاح محمد الشبعان🇰🇼 (@falahalshabaan) May 27, 2018

وكان مبعوث أمير الكويت، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، سلم رسالة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكان في استقباله وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

قام صاحب السمو أمير دولة #قطر الشقيقة كعادته السنوية بزيارة دولة #الكويت وحل ضيفا على مأدبة إفطار صاحب السمو أمير دولة الكويت-الشيخ صباح الأحمد في قصر دسمان العامر

وُأعلن عن تعيين سعادة بندر محمد العطية سفيرا لدولة قطر في الكويت ويتصدر وسم: #الكويت_ترحب_بتميم_المجد#Kuwait #Qatar pic.twitter.com/lDjzusr1Jy — عبدالله الشايجي (@docshayji) May 28, 2018

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن الرسالة التي سلمها مبعوث أمير البلاد “تضمنت الإشارة إلى عمق العلاقات الوطيدة والمتينة بين البلدين والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات”.

ضيف ابونا ضيف كل بيت كويتي له الكرامه والحشيمه اسفرت وانورت الكويت في قدومك يامرحبا مليون #الكويت_ترحب_بتميم_المجد — حمود العبدلي (@ChukBomb) May 28, 2018

كما تضمنت “آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

مرحبا أكثر من هــذي وذيّه ..

مرحبا به مع هلال رمضان وجيه ،، مرحبا بالأمير أبن حمد الوالد ياحيه..

مرحبا والقلب يرسل لك فنجان تحيه ،،#الكويت_ترحب_بتميم_المجد — فــيصل سـتّارالعـنزي (@faisaljaber2012) May 28, 2018

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.