شن سعوديون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على ، بعد تداول تصريحات منسوبة له ـ لم يؤكدها مصدر رسمي ـ اعتبرها الناشطون مسيئة للمعلمات اللاتي طالبهن “العيسى” بالاستقالة وترك الوظيفة عندما اشتكين له عدم شمولهن بحركة النقل الخارجي الأخيرة.

 

 

 

وعبر وسم #العيسي_للمعلمات_اتركن_الوظيفه، دونت آلاف التغريدات المهاجمة للوزير السعودي وتصريحاته التي وصفت (بالتعالي والكبر والتعنت).

 

 

 

 

وطالب العديد من النشطاء “العيسى” بالاستقالة، مشيرين إلى أنه شخص لا يصلح بالمرة لمثل هذه الوظيفة الحيوية بالدولة.

 

 

 

 

وكانت وزارة التعليم أعلنت، الثلاثاء، الماضي نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجاري 1438 هـ 1439هـ.

 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، حينها، إنه تم اعتماد الحركة مساء أمس الثلاثاء، مضيفا أنه خلال فترة الاعتراض تمت دراسة جميع التظلمات المرفوعة في نظام (نور)، والرد عليها.

 

وتم الاعتذار عن قبول طلبات العدول عن النقل، وتم النقل أو إلغاء النقل لعدد من الحالات حسب الاستحقاق والمفاضلة، مما ستتأثر معه أرقام الانتظار على بعض القطاعات.