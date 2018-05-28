شن سعوديون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على وزير التعليم السعودي أحمد العيسى، بعد تداول تصريحات منسوبة له ـ لم يؤكدها مصدر رسمي ـ اعتبرها الناشطون مسيئة للمعلمات اللاتي طالبهن “العيسى” بالاستقالة وترك الوظيفة عندما اشتكين له عدم شمولهن بحركة النقل الخارجي الأخيرة.

#العيسي_للمعلمات_اتركن_الوظيفه

لولا الحاجة ومجابهة ظروف الحياة لما تمسكن بالوظيفة رغم مشقتها

المعلمين والمعلمات لم يولدوا وفِي أفواههم ملاعق من ذهب

من لم يجرب معاناة الحياة لايشعر بشعورهن

نسأل الله عزوجل بهذا الشهر الكريم أن يفرج هم الجميع أنه على ذلك لقدير — أ/خالد عوض الهذلي (@alhuthali20202) May 28, 2018

#العيسي_للمعلمات_اتركن_الوظيفه

وتستمر الضغوط على المعلمين والمعلمات

بكل الطرق ..

لا حقوق

لا مميزات

تعقيد النقل

زيادة أعباء

تكديس الطلاب في الفصول

إعدام هيبة المعلم

التقليل من جهده

الإرجاف عبر التسريبات وعدم التأكيد او النفي

والبقية تأتي — أبو سعود التميمي (@Mashealmashe) May 28, 2018

وعبر وسم #العيسي_للمعلمات_اتركن_الوظيفه، دونت آلاف التغريدات المهاجمة للوزير السعودي وتصريحاته التي وصفت (بالتعالي والكبر والتعنت).

لا حول ولا قوة الا بالله

وش هالوزير الفاشل ، قبلها قال لخريجين التربية الخاصة مالكم شي روحوا بنك التسليف @aleissaahmed #العيسي_للمعلمات_اتركن_الوظيفه 😳😳 — A❤️ (@AZA_013) May 28, 2018

##العيسى_للمعلمات_اتركن_الوظيفه كنا في عهد عزام نحب مهنه التعليم ونحن بعيدين عن مناطقنا وكنا نبدع في مهمتنا ونداوم ونحن مرتاحين رغم الطرق الوعرة والغربه لكن كان مقدر ظروفنا وخاصة ف الحد الجنوبي لكن ف عهد العيسى جاب لنا الضغط النفسي في عملنا — n-a_m (@77_mond) May 27, 2018

#العيسى_للمعلمات_اتركن_الوظيفه لم ارى ولن ارى مثل هذا الوزير وكلمة وزير حرام تنقال لهذا الشخص حسبي الله عليك اينما تكون — ،،خوووخه ،، (@4uSosoo) May 27, 2018

وطالب العديد من النشطاء “العيسى” بالاستقالة، مشيرين إلى أنه شخص لا يصلح بالمرة لمثل هذه الوظيفة الحيوية بالدولة.

#العيسي_للمعلمات_اتركن_الوظيفه لقاء العيسى بالمعلمات دقيقتان فقط…فقط…فقط!! وتضجر ورد بأسلوب مستفز!!

بينما الحصة الواحدة 45 دقيقة. ولم تتضجر المعلمة أو المعلم!!

ومع ذلك أسماهم بالشكاؤون البكاؤون!! أرجوا أن تترك هذا الكرسي لرجل يستحقه.. — أحمد (@Ahmedgntel) May 28, 2018

#العيسي_للمعلمات_اتركن_الوظيفه

إحترام المعلم والمعلمة وتقديرهما

هو الأساس للتقدم والحضارة

اليابان وسنغافورة الآن من أكثر الدول في العالم تطورًا وتقدمًا

اليابان خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمرة كليًا

وسنغافورة كانت بلد فقير ومتخلف

كيف تغيروا خلال فترة بسيطة .. الجواب هنا 👇 pic.twitter.com/Qi30RTmAs8 — حسنين بن صنيتان (@dhcaa) May 28, 2018

بحسب حديث @aa9rri حول وسم : #العيسى_للمعلمات_اتركن_الوظيفه

تعليقي :

وما أحد مجبر على المنصب ! المنصب تكليف لا تشريف

فالمنظومة عمل تكاملي كل فردفيها لديه مسؤوليات ومهام ،وهموم الموظف وحقوقه"حلها والنظر فيهامن أهم واجبات المسؤول الذي وضعته الدولةبها المنصب لخدمةالوطن وأفراده. — بدر البلوي (@BaderAL_Balawi) May 27, 2018

وكانت وزارة التعليم السعودية أعلنت، الثلاثاء، الماضي نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجاري 1438 هـ 1439هـ.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، حينها، إنه تم اعتماد الحركة مساء أمس الثلاثاء، مضيفا أنه خلال فترة الاعتراض تمت دراسة جميع التظلمات المرفوعة في نظام (نور)، والرد عليها.

وتم الاعتذار عن قبول طلبات العدول عن النقل، وتم النقل أو إلغاء النقل لعدد من الحالات حسب الاستحقاق والمفاضلة، مما ستتأثر معه أرقام الانتظار على بعض القطاعات.