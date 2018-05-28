نشر موقع “ترانسفير ماركت” العالمي أحدث إحصائية بأغلى 10 لاعبين في العالم، وجاءت القائمة على النحو التالي:

1.البرازيلي ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار (26 عاما) بقيمة 180 مليون يورو.

2. نجم نادي برشلونة الأسباني ونجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (30 عاما) 180 مليون يورو.

3. نجم منتخب مصر محمد صلاح (25 عاما) ولاعب ليفربول الإنكليزي، بقيمة 150 مليون يورو.

4.هاري كين (24 عاما) قائد المنتخب الإنكليزي وهداف توتنهام هوتسبير بقيمة 150 مليون يورو.

5. البلجيكي كيفين دي بروين (26 عاما) نجم نادي مانشيستر سيتي الحاصل على الدوري الإنكليزي، بقيمة 150 مليون يورو.

6. الفرنسي الكاميروني كيليان مبابي (19 عاما) ولاعب نادي باريس سان جيرمان بقيمة 120 مليون يورو.

7.نجم منتخب البرتغال ونادي ريال مدريد الأسباني كريستيانو رونالدو (33 عاما) بقيمة 120 مليون يورو.

8.لاعب المنتخب الألماني ونجم نادي تشيلسي الإنكليزي إيدين هازارد (27 عاما)، بقيمة 110 مليون يورو.

9. الإنكليزي النيجيري ونجم نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي ديلي ألي (22 عاما) بقيمة 100 مليون يورو.

10.الأرجنتيني الإيطالي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا (24 عاما) بقيمة 100 مليون يورو.

​ورغم تفوق نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو من ناحية الأرقام خلال مسيرته الرياضية، فإن النجم المصري محمد صلاح قد حقق موسما استثنائيا مع ليفربول الإنكليزي، فأصبح أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنكليزي خلال موسم واحد (32 هدفا).

وتوج صلاح تألقه في موسمه الأول مع ليفربول بنيله جائزتي رابطتي اللاعبين المحترفين والمحررين الكرويين لأفضل لاعب في إنكلترا، بينما لم يحرز رونالدو إنجازا فرديا يذكر على مستوى الدوري الإسباني هذا الموسم.

ونشر الموقع تاريخ صعود محمد صلاح وتاريخ قيمته السوقية الآخذة في الارتفاع، مشيرا إلى أن اللاعب مصاب في كتفه، ومن المتوقع أن يعود للملاعب في 11 حزيران/ يونيو القادم حسب الموقع.

​وساهم صلاح بـ44 هدفا من أصل 90 سجلها ثلاثي الهجوم الذي يضم أيضا البرازيلي روبرتو فيرمينو.