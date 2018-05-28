رغم الترويج والتحريض الحالي ضد طهران، أشاد مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبدالله بتوقيع روسيا واليابان اتفاق سلام لتسوية الخلاف حول جزر “كورال” المتنازع عليها بين البلدين، داعيا إلى الاقتداء بهما في توقيع اتفاقا مماثلا بين بلاده وإيران التي تحتل جزر “طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى”.

وقال “عبد الله” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”بعد 70 سنة من الخلاف تمكنت روسيا واليابان امس من توقيع اتفاقية سلام وتسوية النزاع حول جزر كورال المختلفة عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واتفقتا على تحويلها لجزر استثمارية مفيدة للبلدين”.

وأضاف متسائلا: “هل يمكن تطبيق هذا النموذج لحل مشكلة جزر الامارات المحتلة من إيران منذ 1971”.

بعد 70 سنة من الخلاف تمكنت روسيا واليابان امس من توقيع اتفاقية سلام وتسوية النزاع حول جزر كورال المختلفة عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واتفقتا على تحويلها لجزر استثمارية مفيدة للبلدين. هل يمكن تطبيق هذا النموذج لحل مشكلة جزر الامارات المحتلة من إيران منذ 1971 https://t.co/8OLmRV9djc — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 27, 2018

وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد اعتبر أن جزر الكورال المتنازع عليها في المحيط الهادئ بين روسيا واليابان قد تتحول إلى رمز للتعاون بين البلدين.

وقال “آبي” خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: “كيف سيكون شكل العالم حال “إحلال استقرار مستدام بين روسيا واليابان؟ أعتقد أننا سنؤسس ركيزة للسلام في نصفي الأرض الشمالي والشرقي، وأنها ستكون صارمة وستدعم المنطقة بل العالم برمته”.

وتابع “آبي”: “أرى مع ذلك أن كلا من المحيط المتجمد الشمالي وبحر بيرينغ والمياه الشمالية من المحيط الهادئ وبحر اليابان، ستكون مرتبطة بطريق بحري للسلام والازدهار، وتلك الجزر، التي كانت سابقا سببا للمواجهة ستتحول إلى رمز للتعاون بين بلدينا”.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن هذه الجزر “ستوفر فرصا جديدة كنقطة لوجستية جديدة”.

يشار إلى أن اليابان كانت تصر على أن إبرام أي اتفاق سلام لا يمكن دون إعادة هذه الجزر إليها، لكن روسيا تقول إنها أصبحت جزءا من أراضيها نتيجة الحرب العالمية الثانية وتم تسجيل السيادة الروسية عليها بالتوافق مع القانون الدولي.