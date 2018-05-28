صحاري ظفار تحولت إلى بحيرات واسعة من مياه أمطار الاعصار ميكونو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو مذهل، أظهرَ تحول منطقة صحراوية في محافظة ظفار بسلطنة عمان، بشكلٍ كاملٍ إلى بحيرات واسعة من مياه أمطار الاعصار المداري ميكونو التي تأثرت به معظم ولايات المحافظة.

من يصدق بأن صحاري سلطنة عُمان تحديداً في محافظة ظفار تحولت بالكامل إلى بحيرات واسعة من مياه أمطار الاعصار المداري #مكونو التي تأثرت به معظم ولايات المحافظة ؟ #خط_صلالة_ثمريت pic.twitter.com/1sFrfJ8huN — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٧ مايو ٢٠١٨

كانت الهيئة العامة للطيران المدني اعلنت ”انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية مكونو على أجواء السلطنة.

وتوفي 4 أشخاص جرّاء الأجواء المناخية.

بدورها، أعلنت شرطة عمان “بدء عمليات إزاحة المخلفات الناتجة من إعصار مكونو وتنظيف الطرق تمهيداً لفتح الحركة المرورية في بعض المناطق المتأثرة”.

وحول الأضرار التي خلفها الإعصار في سلطنة عمان، ذكرت صحيفة “عمان” المحلية، أن “مكونو خلف بولاية رخيوت (تابعة لظفار) دمارا كبيرا انتزع الأشجار وأعمدة الكهرباء وتطايرت أسقف بعض المنازل المعدنية وحظائر الحيوانات”.

وأضافت أن “ما يزيد عن ثلثي الأشجار بالولاية تكسرت ولم يتبق من أعمدة الكهرباء سوى القليل وتطايرت أسقف جميع الصناديق المعدنية وحظائر الحيوانات”.

من جانبه، قال محمد البوسعيدي، والي طاقة، التابعة لمحافظة ظفار، إن “لجنة الطوارئ المحلية المشكلة في طاقة بالتعاون مع الجهات المختصة والمتطوعين قامت بإجلاء الأسر الواقعة في المناطق المعرضة لخطر هيجان البحر وجريان السيول إلى مراكز إيواء محددة مسبقا”، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأوضح أنه “تم اجلاء أكثر من 1000 شخص من المواطنين والمقيمين وتم نقلهم إلى مراكز الإيواء المقررة بالولاية”.

وأشار البوسعيدي إلى “حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي في بعض المخططات السكنية بالولاية ونيابتي مدينة الحق وجبجات ومركزي شيحيت وخبرارت”.

وضرب إعصار “مكونو” سواحل محافظة ظفار جنوبي سلطنة عُمان، مساء الجمعة، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة.

وسبق ذلك، دمار واسع خلفه الإعصار ذاته في جزيرة سقطرى اليمنية، التي ضربها الأربعاء؛ ما دفع السلطات هناك إلى إعلان الجزيرة منطقة منكوبة.