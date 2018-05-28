تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لطالبة عراقية تدعى طالبة عراقية أثناء إلقائها كلمة الطلبة الخريجين من جامعة بوسطن للعام الدراسي الحالي، استغلت فيه كلمتها للهتاف لفلسطين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد أقدمت الطالبة العراقية في بداية كلمتها وأمام آلاف من الحشود على تقديم التهنئة للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان.

واختتمت الطالبة العراقية ياسمين التي قالت إنها من بغداد، كلمتها بهتاف رددته أمام الحشد الكبير قائلة: “فلسطين حرة”، لتتلقى تصفيقا حارا من الحاضرين.