في طريقة جديدة ابتكرها حقوقيون للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، الغاشم اصطفت آلاف الأحذية التي أحضرها النشطاء أمام مقر ببروكسل، للفت الأنظار إلى معاناة الفلسطينيين.

 

 

وجاءت الحركة اللافتة بحسب “الأناضول” أثناء انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، حيث وضع النشطاء 4 آلاف و500 زوج من الأحذية على عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال منذ حرب غزة عام 2008، أرسلها متبرعون من مختلف أنحاء ، أمام مبنى المجلس، في ميدان “جان راي”، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

 

ودعا المشاركون في الوقفة التي حملت عنوان “حياة الفلسطينيين مهمة”، قادة الاتحاد الأوروبي، إلى “وضع حد لظلم الدولة الإسرائيلية، وحماية حق الحياة للفلسطينيين”.

 

 

كما وجه الناشطون دعوة لمقاطعة على خلفية ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني.

 

وفي تصريحات إعلامية، قال الناشط كريستوف سكوت، من منظمة “أفاز″ المدنية، صاحبة المبادرة:” هناك رسالة واضحة من المواطنين في عموم أوروبا لحكوماتنا، ألا وهي أن حياة الفلسطينيين مهمة لنا، وينبغي أن تكون كذلك بالنسبة لكم أيضا”.

 

ووصف سكوت ما يحدث في بـ “الأبارتايد الحديث” في إشارة إلى نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا.