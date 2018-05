في طريقة جديدة ابتكرها حقوقيون للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، الغاشم اصطفت آلاف الأحذية التي أحضرها النشطاء أمام مقر مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل، للفت الأنظار إلى معاناة الفلسطينيين.

Amazing @Avaaz monument at Jean Rey Place for the people killed in the Israel-Palestine conflict. 4,500 shoes for each person killed in the conflict since 2009. #PalestianLivesMatter say 426,978 Europeans. pic.twitter.com/yRz0c40oZA

وجاءت الحركة اللافتة بحسب “الأناضول” أثناء انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، حيث وضع النشطاء 4 آلاف و500 زوج من الأحذية على عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال منذ حرب غزة عام 2008، أرسلها متبرعون من مختلف أنحاء أوروبا، أمام مبنى المجلس، في ميدان “جان راي”، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ودعا المشاركون في الوقفة التي حملت عنوان “حياة الفلسطينيين مهمة”، قادة الاتحاد الأوروبي، إلى “وضع حد لظلم الدولة الإسرائيلية، وحماية حق الحياة للفلسطينيين”.

Thank you @Avaaz for reminding our European governments that #PalestinianLivesMatter. We know that 4,500 people have lost their lives since 2009, yet we’ve allowed Israel to act with total impunity. Time to demonstrate that violating human rights has consequences. Enough is enogh pic.twitter.com/smwdZulhA2

— Berta Herrero (@Be_Herrero) May 28, 2018