في طريقة جديدة ابتكرها حقوقيون للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، الغاشم اصطفت آلاف الأحذية التي أحضرها النشطاء أمام مقر مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل، للفت الأنظار إلى معاناة الفلسطينيين.

Amazing @Avaaz monument at Jean Rey Place for the people killed in the Israel-Palestine conflict. 4,500 shoes for each person killed in the conflict since 2009. #PalestianLivesMatter say 426,978 Europeans. pic.twitter.com/yRz0c40oZA — Nico Muzi (@Nico_Muzi) May 28, 2018

وجاءت الحركة اللافتة بحسب “الأناضول” أثناء انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، حيث وضع النشطاء 4 آلاف و500 زوج من الأحذية على عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال منذ حرب غزة عام 2008، أرسلها متبرعون من مختلف أنحاء أوروبا، أمام مبنى المجلس، في ميدان “جان راي”، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ودعا المشاركون في الوقفة التي حملت عنوان “حياة الفلسطينيين مهمة”، قادة الاتحاد الأوروبي، إلى “وضع حد لظلم الدولة الإسرائيلية، وحماية حق الحياة للفلسطينيين”.

Thank you @Avaaz for reminding our European governments that #PalestinianLivesMatter. We know that 4,500 people have lost their lives since 2009, yet we’ve allowed Israel to act with total impunity. Time to demonstrate that violating human rights has consequences. Enough is enogh pic.twitter.com/smwdZulhA2 — Berta Herrero (@Be_Herrero) May 28, 2018

كما وجه الناشطون دعوة لمقاطعة إسرائيل على خلفية ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني.

وفي تصريحات إعلامية، قال الناشط كريستوف سكوت، من منظمة “أفاز″ المدنية، صاحبة المبادرة:” هناك رسالة واضحة من المواطنين في عموم أوروبا لحكوماتنا، ألا وهي أن حياة الفلسطينيين مهمة لنا، وينبغي أن تكون كذلك بالنسبة لكم أيضا”.

ووصف سكوت ما يحدث في فلسطين بـ “الأبارتايد الحديث” في إشارة إلى نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا.