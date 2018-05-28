اعتبر فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، أنه عندما تولى الوزارة رأى الحجاب بعيد كل البعد عن الدين، لافتًا إلى أن الحجاب كان عبارة عن علامة من خلالها أراد جماعة الإخوان المسلمين السيطرة والهيمنة على الدولة.

وقال “حسني”، خلال حواره المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، مساء الأحد، إن الإخوان هم من روجوا للحجاب، معللًا ذلك بأنهم أرادو جعل جميع سيدات مصر محجبات لإثبات أنهم ذو قوة عددية كبيرة، مؤكدًا أنه ليس ضد الحجاب.

وتابع: “أنا ضد حجاب الصغيرات، ليس من المعقول أن تكون طفلة لم تتجاوز السادسة محجبة”، معتبرًا الحجاب في هذا السن الصغير يؤدي إلى حرمانها من طفولتها، مشيرًا إلى أنه خطأ تربوي عنيف يجعل البنت ذو تفكير مغلق.