عبر علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بطريقته الخاصة عن تضامنه مع نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عقب إصابته الخطيرة بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ونشر نجل مبارك في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ، مقطع فيديو لأغنية الفنان المصري محمود العسيلي ومحمد عدوية تحت مسمى “أنت تقدر” للفرعون محمد صلاح.

وفي تغريدة أخرى دون علاء مبارك ما نصه:”الحمد لله ، قدر الله وما شاء فعل وإن شاء الله محمدصلاح مع منتخبنا في كأس العالم”

وتابع في إشارة إلى رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الذي تمنى إصابة محمد صلاح وعدم مشاركته في كأس العالم:”والي موش عاجبه …..! رمضان كريم”

الحمد لله ، قدر الله وما شاء فعل وإن شاء الله محمدصلاح مع منتخبنا في كأس العالم والي موش عاجبه …..! رمضان كريم — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 28, 2018

وأصيب محمد صلاح علي يد لاعب فريق ريال مدريد سيرخو راموس، في الدقيقة الـ30 بمباراة فريقه ليفربول مع فريق ريال مدريد في نهائي دوري أبطال اوروبا.