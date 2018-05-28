عبر نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بطريقته الخاصة عن تضامنه مع نجم منتخب ونادي الإنجليزي ، عقب إصابته الخطيرة بنهائي دوري أبطال أمام .

 

ونشر نجل مبارك في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ، مقطع فيديو لأغنية الفنان المصري محمود العسيلي ومحمد عدوية تحت مسمى “أنت تقدر” للفرعون محمد صلاح.

 

 

وفي تغريدة أخرى دون علاء مبارك ما نصه:”الحمد لله ، قدر الله وما شاء فعل وإن شاء الله محمدصلاح مع منتخبنا في كأس العالم”

 

وتابع في إشارة إلى رئيس هيئة الرياضة ، الذي تمنى إصابة محمد صلاح وعدم مشاركته في كأس العالم:”والي موش عاجبه …..! رمضان كريم”

 

 

وأصيب محمد صلاح علي يد لاعب فريق ريال مدريد ، في الدقيقة الـ30 بمباراة فريقه ليفربول مع فريق ريال مدريد في نهائي دوري أبطال اوروبا.

 

 