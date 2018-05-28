مقدسي يوجه رسالة من الاقصى الى مفتي عمان

وجه مواطن مقدسي رسالة شكر وتقدير الى مفتي سلطنة عُمان، الشيخ احمد بن حمد الخليلي، من ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وشكر المواطن المقدسي مفتي عُمان على الدعم الذي يقدم للشعب الفلسطيني في شتى المجالات وخصوصاً في شهر رمضان.

ودعا المواطن المقدسي للمفتي “الخليلي” بدوام الخير عليه وعلى السلطنة وأن يكتب له صلاةً في المسجد الاقصى وهو محرر من الإحتلال الإسرائيلي، شاكراً التعاون مع جمعية خيرية مقدسية تقم الدعم للفلسطينيين.