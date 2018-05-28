وجه مواطن مقدسي رسالة شكر وتقدير الى مفتي سلطنة عُمان، ، من ساحات المسجد الأقصى المبارك.

 

وشكر المواطن المقدسي مفتي عُمان على الدعم الذي يقدم للشعب الفلسطيني في شتى المجالات وخصوصاً في شهر رمضان.

 

ودعا المواطن المقدسي للمفتي “الخليلي” بدوام الخير عليه وعلى السلطنة وأن يكتب له صلاةً في المسجد وهو محرر من الإحتلال الإسرائيلي، شاكراً التعاون مع جمعية خيرية مقدسية تقم الدعم للفلسطينيين.

 