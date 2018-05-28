أثار السيناتور الأمريكي , موجة غضب عارمة في الديوان الملكي السعودي, بعدما طالب الإدارة الأمريكية بـ “وقف تزويد بالأسلحة التي تقتل المدنيين في مؤكدا ان “ هي سبب اشتعال المنطقة بالأزمات والحروب “.

 

وفي تغريدة على حسابه على “تويتر”، قال السيناتو “على الأمريكيين أن يعترفوا بأن السعودية هي مصدر لإثارة المشاكل في منطقة الشرق الأوسط” وتابع قائلا”يجب إيقاف سباق التسلح الذي تنتهجه السعودية”، ووقف المجازر في اليمن“.

 

يشار الى ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي صادقت على مشروع قرار حول اليمن.

 

وينص على، “وجوب إدلاء وزير الخارجية مايك بومبيو بشهادة تفيد ببذل الرياض جهودا لإنهاء الحرب، وتسهيل وصول المواد الغذائية والأدوية للمدنيين، وتجنب التأخير لوصول شحنات الإغاثة، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون”.

كما ينص مشروع القرار على أنه “في حال لم يوفر وزير الخارجية تلك الضمانات، يقضي النصّ تلقائيا بمنع الطائرات الأمريكية من تزويد الطائرات السعودية بالوقود”.