أثار السيناتور الأمريكي راند بول, موجة غضب عارمة في الديوان الملكي السعودي, بعدما طالب الإدارة الأمريكية بـ “وقف تزويد الرياض بالأسلحة التي تقتل المدنيين في اليمن مؤكدا ان “السعودية هي سبب اشتعال المنطقة بالأزمات والحروب “.

وفي تغريدة على حسابه على “تويتر”، قال السيناتو “على الأمريكيين أن يعترفوا بأن السعودية هي مصدر لإثارة المشاكل في منطقة الشرق الأوسط” وتابع قائلا”يجب إيقاف سباق التسلح الذي تنتهجه السعودية”، ووقف المجازر في اليمن“.

يشار الى ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي صادقت على مشروع قرار حول اليمن.

وينص على، “وجوب إدلاء وزير الخارجية مايك بومبيو بشهادة تفيد ببذل الرياض جهودا لإنهاء الحرب، وتسهيل وصول المواد الغذائية والأدوية للمدنيين، وتجنب التأخير لوصول شحنات الإغاثة، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون”.

We need to acknowledge that Saudi Arabia is a problematic actor in the Middle East. We shouldn’t be enabling an arms race between Saudi Arabia and Iran! We also need to stop supplying weapons to Saudi Arabia that are then used to massacre innocent lives in Yemen, pic.twitter.com/jiQU67cXbT

— Senator Rand Paul (@RandPaul) May 25, 2018