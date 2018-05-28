أشعل اللاعب المصري ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، مواقع التواصل بـ 4 تغريدات رد فيها على بيان رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ الذي فضح فيه إدارة النادي الأهلي وعيَّرَ جماهيره بالأموال التي دفعها دعما للنادي.

انتقد تركي آل الشيخ..

أبوتريكة يدعو لرد أموال الوزير السعودي إليه#تريكه_اسطوره_عربيه pic.twitter.com/SPTtwob7Ib — شبكة رصد (@RassdNewsN) May 28, 2018

ولاقت تغريدات النجم المصري التي أحرج فيها “آل الشيخ” تفاعلا غير مسبوق من قبل النشطاء، لدرجة تصدر هاشتاغ “#تريكة_أسطورة_عربية” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كأكثر الهاشتاغات متابعة على الموقع.

اتعلمنا من أبوتريكة إن حب الناس ده نعمة من عند ربنا بيديها للي يستحقها ..

مش بتُشترى ببطولات المصارعه الحره والبلايسيتشن والبلوت وملايين بتدفعها لفنانيين وإعلاميين يلمّعوك .. ده الفرق بين تريكة وغيره.

#تريكه_اسطوره_عربيه — Joe (@youssef_hussen) May 28, 2018

#تريكه_اسطوره_عربيه عندما سئل مانويل جوزيه مدرب الأهلي الشهير لماذا يحب أبو تريكة أجاب ، وهو الذي يعرفه جيداً ، لأنه ليس فقط أفضل لاعب دربته ، بل هو أفضل إنسان عرفته على الإطلاق ، قد يظن البعض أن المحبة تؤدي للمبالغة ، لكن كل من عرف هذا الإنسان عن قرب سوف يفهم ذلك — أيمن جاده (@aymanjada) May 28, 2018

#تريكه_اسطوره_عربيه ولا باع جزر ولا تحالف مع فسدة مبارك ، ولا عذب سجين ، ولا نهب اموال الشعب ، ولا ضلل المواطنين ،

ابو تريكة صانع بهجة وأسعد ملايين ،، #ابوتريكه_خط_احمر — Gamal Eid (@gamaleid) May 28, 2018

ما أجملكم وما أوفاكم

يا شعب مصر العظيم

وهذا الهاشتاق سيكون

الترند الأول عالمياً بالتأكيد

ويستاهل الأسطورة ❤️#تريكه_اسطوره_عربيه pic.twitter.com/Qxu2QGS7Pt — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) May 28, 2018

وحظي هذا الهاشتاغ بمتابعة وإعجاب الكثيرين الذين أيدوا اقتراح “أبو تريكة” لمحو جريمة مجلس الإدارة التي أزعجت جماهير النادي بعد بيان “آل الشيخ” الفاضح.

ما الفرق بين الكابتن محمد أبوتريكة وأي حاكم عربي ؟

هو فرق بين حب الناس لشخص خلوق وكفاءة ..

وبين كراهية الناس لشخص لزج سمج مفروض بقوة الدبابة والسلاح

لذلك مهما فعل الذباب الإلكتروني لأجهزة الحكم في دولنا المنكوبة بحكم العسكر والعائلات فلن يصلوا للحب الحقيقي!

#تريكه_اسطوره_عربيه — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) May 28, 2018

وقال “أبو تريكة” في سلسلة تغريداته التي رصدتها (وطن) مطالبا بفتح حسابي بنكي لرد تلك المبالغ لـ”آل الشيخ”: “الأهلي فوق الجميع. أتمنى من مجلس إدارة نادينا الموقر أن تفتح لنا نحن مشجعي النادي ومحبيه حسابا بنكيا لرد كل المبالغ التي قدمها معالي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

الأهلي فوق الجميع .اتمني من مجلس إدارة نادينا الموقر أن تفتح لنا نحن مشجعي النادي ومحبيه حسابا بنكيا لرد كل المبالغ التي قدمها معالي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يتبع ١ — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 27, 2018

وتابع معلنا تنازله عن جميع مستحقاته القديمة لدى النادي لسداد أموال تركي آل الشيخ: “لنساهم معا في محو الحزن والألم الذي أصابنا جميعا جراء الأمور الأخيرة. ومن هنا أعلن تنازلي عن جميع مستحقاتي القديمة لدى النادي على أن توضع في هذا الحساب”

لنساهم معا في محو الحزن والالم الذي اصابنا جميعا جراء الأمور الاخيرة .ومن هنا أعلن تنازلي عن جميع مستحقاتي القديمة لدي النادي على أن توضع في هذا الحساب يتبع٢ — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 27, 2018

ووجه “أبوتريكة” كلمة خاصة لمستشار ابن سلمان قائلا:”وكلمة أخيرة لمعالي الوزير نعلم انك تحب الاهلي ولكنك أخطاءت في حقه من يحب الاهلي يعطي ويبذل كل نفيس في سبيل رفعته ولا ينتظر المقابل هكذا تعلمنا في مدرسة الاهلي”

وكلمة أخيرة لمعالي الوزير نعلم انك تحب الاهلي ولكنك أخطاءت في حقه من يحب الاهلي يعطي ويبذل كل نفيس في سبيل رفعته ولا ينتظر المقابل هكذا تعلمنا في مدرسة الاهلي يتبع٣ — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 27, 2018

واختتم “ابو تريكة” بكلمة موجهة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ومجلس الإدارة:”وكلمة لمجلس ادارة نادينا الكبير اعلم أنكم تحبون وتعشقون الاهلي فيكم من هم أساطير لهذا النادي وسيبقوا أساطيره وفيكم من تربي وكبر في هذا النادي نشعر بحزن وألم لا أعرف كيف تزيلوه من قلوبنا وصدورنا.”

وتابع:”سامحوني لا املك سوي هذه الكلمات اكتبه على الملاء لأنني ليس بينكم ضعوا الأهلي فوقكم”

وكلمة لمجلس ادارة نادينا الكبير اعلم أنكم تحبون وتعشقون الاهلي فيكم من هم أساطير لهذا النادي وسيبقوا أساطيره وفيكم من تربي وكبر في هذا النادي نشعر بحزن وألم لا أعرف كيف تزيلوه من قلوبنا وصدورنا .سامحوني لا املك سوي هذه الكلمات اكتبه على الملاء لأنني ليس بينكم ضعوا الأهلي فوقكم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 27, 2018

ومنذ نحو أسبوع تقريباً، والتوتر قائم بين النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وبين المسؤول السعودي على خلفية استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي المصري والتصريحات المتبادلة بينهما.

وكان “آل الشيخ” أصدر بياناً مطولاً شرح فيه أسباب تخليه عن الرئاسة الشرفية للنادي، أكد فيه أنه بصدد إصدار بيان “سيوضح ملابسات وحقائق مهمة حول الاعتذار عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري”.

وبعد ذلك بقليل أصدر آل الشيخ البيان، الذي أكد فيه أنه من منطلق حبه للنادي الأهلي، تواصل مع المرشحين لرئاسة مجلس إدارة النادي، في الانتخابات الماضية، محمود طاهر ومحمود الخطيب، وأنه طلب منه “من قبل جهات وأشخاص” دعم طاهر لكنه مال للخطيب.

وأوضح أن “الخطيب” حضر إلى الرياض واجتمع به سراً وطلب دعمه في انتخابات مجلس إدارة النادي وأنه قرر دعم حملة “بيبو” الانتخابية بمبلغ 5 ملايين جنيه. وتابع أنه حينما كان موجوداً في اليابان لدعم الهلال السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا، تلقى اتصالاً هاتفياً من الخطيب، يستنجد به ويطلب مزيداً من الدعم، وأوضح له أنه متأخر في استطلاعات الرأي عن محمود طاهر.

وقال “آل الشيخ” إنه لبى طلب “الخطيب” وأرسل له شيكاً بمبلغ مليون جنيه عن طريق شخص يدعى “حمادة إسماعيل”. وأشار آل الشيخ إلى أنه طلب من يوسف السركال وزير الرياضة في الإمارات إصدار تغريدة لدعم الخطيب في الانتخابات، وقد كان.

وكشف أن الخطيب طلب منه دعم مركز حراسة المرمى في فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وأن المسؤول السعودي خيره بين محمد عواد حارس الإسماعيلي وأحمد الشناوي حارس الزمالك، وأن رئيس الأهلي اختار الثاني.

وأكد أنه بناء على ذلك طلب مقابلة الشناوي في منزله، ولكنه فوجئ بعد ذلك بتراجع الخطيب بدعوى أن اللاعب ينتمي لمدينة بور سعيد وأن الجمهور لن يتقبل التعاقد معه، بسبب أحداث إستاد بور سعيد الشهيرة.

وأكمل بتوضيح أن حارس الزمالك أبلغ رئيس ناديه مرتضى منصور بالواقعة، واتصل به منصور وأبدى غضبه، فاعتذر له آل الشيخ وقال له إنه لا يقصد إيذاء الزمالك وإنما دعم الأهلي، وأكد له أنه سيعوضه بتمويل صفقة ضم الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز.

ومضى آل الشيخ يروي العديد من الكواليس التي حدثت في النادي الأهلي مؤخراً، مؤكداً في نهاية بيانه الطويل جداً أنه دعم الأهلي بأكثر من ربع مليار جنيه (260 مليون جنيه)، خلال آخر 5 شهور فقط.