أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، توجه الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى دولة الكويت في زيارة “أخوية”.

سمو الأمير يتوجه إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية . — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ٢٨ مايو ٢٠١٨

وهذه الزيارة الأولى لأمير قطر بعد المقاطعة، إذ إنه زار الكويت في 31 مايو/ أيار 2017، جاءت في إطار “الزيارات الأخوية التي يقوم بها أمير البلاد في شهر رمضان المبارك”.

وكان مبعوث أمير الكويت، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، سلم رسالة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكان في استقباله وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن الرسالة التي سلمها مبعوث أمير البلاد “تضمنت الإشارة إلى عمق العلاقات الوطيدة والمتينة بين البلدين والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات”

كما تضمنت “آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.