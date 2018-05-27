قال نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام “ميدو”، إنّ إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أمام ريال مدريد، كانت “متعمدة”.

من يفهم في كرة القدم يعلم ان راموس تعمد إصابة صلاح!! — Mido (@midoahm) May 26, 2018

وأضاف في تغريدةٍ ثانية: “اَي لاعيب في العالم وهو بيقع كان هيسيب أيد المنافس ولكن راموس فضل ماسك أيد صلاح ولف بيها!!”.

اَي لاعيب في العالم وهو بيقع كان هيسيب أيد المنافس ولكن راموس فضل ماسك أيد صلاح ولف بيها!! — Mido (@midoahm) May 26, 2018

وتعمد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه، ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليستبدل به في الدقيقة 30 زميله آدم لالانا.

بدوره، صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن الإصابة التي تعرض لها “صلاح” “خطيرة”.

بدوره، قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه “تم إجراء الأشعة على كتف صلاح، وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف”.

وأضاف الاتحاد في تغريدة عبر “تويتر”، إن طبيب المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا، أعرب عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص”.

فيما قال وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، إن إصابة صلاح تحتاج إلى نحو أسبوعين للراحة.