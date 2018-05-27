أعلنت شركة “صلالة” لخدمات الموانئ، الأحد، عن تأثر ميناء صلالة، أكبر موانئ سلطنة عُمان بأضرار واسعة، بسبب إعصار “ميكونو”، فيما دعا سوق مسقط للأوراق المالية، الشركات المساهمة المدرجة بضرورة الإفصاح عن الأضرار المترتبة، بسبب الاعصار.

وفي بيان نشرته الأحد، ذكرت الشركة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، أن عمليات الاسترداد والإنقاذ جارية.

وتوقعت الشركة أن يستغرق الأمر ما لا يقل عن 72 ساعة، لجعل الميناء “آمناً”، على أن تقوم بالإعلان عند استئناف تشغيل الميناء.

وأوضحت البورصة العُمانية في بيان، أنه بناء على ما تعرضت له السلطنة جراء الإعصار، وأدى إلى أضرار ببعض مرافق البنية الأساسية في محافظتي ظفار (جنوب)، والوسطى، “فيجب الإفصاح عن أية معلومات جوهرية تؤثر على المركز المالي للشركات”.

وتابع البيان: “يجب الإفصاح وبشكل عاجل عن الأضرار، مع بيان أية تغطيات تأمينية تجاه الضرر الواقع على الشركة”.

وأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع المدني في سلطنة عمان، مساء السبت، مصرع 4 أشخاص جرّاء الأجواء المناخية التي تعرضت لها محافظة ظفار جنوب السلطنة بسبب إعصار “مكونو”.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان نشرته على موقعها في “تويتر”،”انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية مكونو على أجواء السلطنة.

بدورها، أعلنت شرطة عمان “بدء عمليات إزاحة المخلفات الناتجة من إعصار مكونو وتنظيف الطرق تمهيداً لفتح الحركة المرورية في بعض المناطق المتأثرة”.

وحول الأضرار التي خلفها الإعصار في سلطنة عمان، ذكرت صحيفة “عمان” المحلية، أن “مكونو خلف بولاية رخيوت (تابعة لظفار) دمارا كبيرا انتزع الأشجار وأعمدة الكهرباء وتطايرت أسقف بعض المنازل المعدنية وحظائر الحيوانات”.

وأضافت أن “ما يزيد عن ثلثي الأشجار بالولاية تكسرت ولم يتبق من أعمدة الكهرباء سوى القليل وتطايرت أسقف جميع الصناديق المعدنية وحظائر الحيوانات”.

من جانبه، قال محمد البوسعيدي، والي طاقة، التابعة لمحافظة ظفار، إن “لجنة الطوارئ المحلية المشكلة في طاقة بالتعاون مع الجهات المختصة والمتطوعين قامت بإجلاء الأسر الواقعة في المناطق المعرضة لخطر هيجان البحر وجريان السيول إلى مراكز إيواء محددة مسبقا”، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأوضح أنه “تم اجلاء أكثر من 1000 شخص من المواطنين والمقيمين وتم نقلهم إلى مراكز الإيواء المقررة بالولاية”.

وأشار البوسعيدي إلى “حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي في بعض المخططات السكنية بالولاية ونيابتي مدينة الحق وجبجات ومركزي شيحيت وخبرارت”.

وضرب إعصار “مكونو” سواحل محافظة ظفار جنوبي سلطنة عُمان، مساء الجمعة، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة.

وسبق ذلك، دمار واسع خلفه الإعصار ذاته في جزيرة سقطرى اليمنية، التي ضربها الأربعاء؛ ما دفع السلطات هناك إلى إعلان الجزيرة منطقة منكوبة.