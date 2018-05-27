رفض نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إجراء أي حوار صحفي عقب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها أمس، السبت، سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد.

ويظهر مقطع متداول نشرته قناة ESPN الرياضية، “صلاح” وهو يضع جبيرة على ذراعه المصابة، أثناء خروجه من ملعب “إن إس كي أوليمبيسكي” بالعاصمة الأوكرانية كييف، ورفض إجراء أي حوار صحفي حيث كانت تنتظره العديد من القنوات والصحف الإخبارية.

وكان النجم المصري أصيب في كتفه، بعد تدخل من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

وقال نادي ليفربول إن صلاح أصيب بخلع في الكتف، وأصبحت مشاركته في نهائيات كأس العالم “روسيا 2018” موضع شك.