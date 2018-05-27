ذكرت وسائل إعلامٍ تركية، أن بطل مسلسل “​قيامة أرطغرل”، الممثل التركيّ “​اردا اوزيري”، والذي جسد شخصية “غوكتو” مساعد “سعد الدين كوبيك”، قد لقي حتفه في حادث سير فجر السبت .

وقال صديقه المقرب، إنه دعا “أردا” لمشاهدة مبارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقيّ ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي في منزله، مشيراً إلى أنّهما أمضياً سهرةً ممتعةً، ثم غادر الفنان التركي الساعة 3 فجراً، وتعرّض لحادث سير على دراجته النارية وهو عائداً إلى منزله.

ورحل “اوزيري” عن عمر ناهز الـ40 عاماً بعد دقائق من نقله إلى المستشفى حيسث فارق الحياة مباشرةً ولم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذه.